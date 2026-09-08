Lidia González 08 SEP 2026 - 10:10h.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si ha estado en el Palacio de la Zarzuela y si conoce a los miembros de la Familia Real

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¡Ha llegado el momento de Náyades Lospitao! La de Badajoz se sienta frente a las cámaras de mtmad para resolver todas las dudas de sus seguidores y que se la conozca a fondo. Por ello, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara su relación con la Casa Real. Ahora que ha dado el paso de viajar hasta República Dominica para poner a prueba su romance con Ignacio de Borbón en la nueva edición del programa, confiesa algunos detalles desconocidos hasta ahora. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha contestado a una de las preguntas más recurrentes debido a su romance con Ignacio de Borbón, con quien está participando en ‘LIDLT’, una relación de casi tres años que podría haberla llevado a tener contacto con algunos de sus familiares; por este motivo, ha desvelado si conoce a algún miembro de la Familia Real, como Victoria Federica o Froilán. La influencer ha sido muy sincera a la hora de responder a esta gran incógnita y explica a qué miembros de la familia conoce. Además, desvela si ha estado alguna vez en el Palacio de la Zarzuela.

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Náyades Lospitao desvela el origen de su nombre: su significado

Sin ninguna duda, otro de los aspectos que más llaman la atención de la pacense es su peculiar nombre. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el origen y su significado. La influencer cuenta todos los detalles y la gran contradicción que tiene con su nombre. Además, revela el nombre que le habrían puesto sus padres en caso de haber sido un niño.

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La participante de ‘LIDLT’ habla de su pasado como gimnasta y bailarina de ballet

La creadora de contenido también ha querido sincerarse sobre uno de los aspectos más importantes de su vida. Por ello, la influencer echa la vista atrás para hablar de su pasado como gimnasta y bailarina de ballet. Náyades Lospitao ha asegurado que, para ella, el deporte es una parte esencial en su vida y que ha sido algo clave desde muy pequeña: “He hecho un poco de todo”. ¡Dale al play y descubre todos los secretos que tiene que contar, en exclusiva, para Mediaset Infinity!