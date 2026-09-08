Lidia González 08 SEP 2026 - 13:58h.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del límite al que llegó tras la dura operación a la que se tuvo que someter

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Náyades Lospitao se abre en canal para contar uno de los episodios más delicados de su vida y lo hace en ‘Mi momento’, frente a las cámaras de mtmad. Ahora que ha decidido dar un paso al frente y participar en ‘La isla de las tentaciones’ para poner a prueba su amor con Ignacio de Borbón, la influencer cuenta la dura lesión que acabó con su trayectoria en el voleibol. Decidida a que se conozca todo sobre ella, habla de la complicada operación a la que se tuvo que someter. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha contado todos los detalles sobre “el momento más crítico y duro” de su vida. Después de haber probado en otros deportes y facetas, como el fútbol o la gimnasia deportiva, la pacense comenzó muy ilusionada en el voleibol. Sin embargo, durante su partido como titular, una fatídica jugada desembocó en el resultado más catastrófico y tuvo que ser trasladada al hospital: “Me desplomé y me caí al suelo”.

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Tras acudir a distintos médicos, recibe el diagnóstico final de su lesión y le comunican que tiene que ser operada. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido imágenes exclusivas de las distintas etapas del proceso: desde la cicatriz de la intervención hasta la recuperación. Sin embargo, aunque el resultado a nivel físico fue positivo, Náyades Lospitao explica el duro golpe que supuso a nivel psicológico esta situación por la que tuvo que pasar: “Estaba fatal mentalmente, me quedaba encerrada en casa”. La influencer cuenta el límite al que llegó y cómo cambió su vida totalmente teniendo que volver a casa de sus padres para ser ayudada: “Estuve el menor tiempo dependiendo de ellos”.

Náyades Lospitao aclara su relación con Victoria Federica y Froilán

Náyades Lospitao se sienta frente a las cámaras de mtmad para resolver una de las preguntas más recurrentes de sus seguidores. Debido a su romance con Ignacio de Borbón, con quien se encuentra participando actualmente en ‘La isla de las tentaciones’, suscita mucha curiosidad su vínculo con algunos miembros de la Familia Real. La de Badajoz aclara su relación con Victoria Federica y Froilán y confiesa si ha estado en el Palacio de la Zarzuela.

La participante de ‘LIDLT’ desvela el origen de su nombre

Además de su posible vínculo con otros miembros de la Casa Real, uno de los aspectos que suscita más interés sobre ella es su nombre. La creadora de contenido ha despejado todas las dudas y desvela su origen. Náyades Lospitao desvela de dónde es y cuenta el motivo por el que decidieron llamarla así, además del característico significado que tiene.

Náyades, de 'LIDLT', cuenta su pasado como gimnasta y bailarina de ballet

Náyades Lospitao no solo ha sacado a relucir su faceta como jugadora de voleibol, sino que también ha hablado de todos los deportes que ha practicado. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta su pasado como gimnasta, futbolista y bailarina de ballet. Siempre unida estrechamente al deporte, la pacense explica lo importante que es para ella, algo que ha sido una pieza clave en su vida desde pequeña. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!