Lorena Romera 08 SEP 2026 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', asustada al recibir una llamada imprevista de su clínica de fertilidad

El padre de Isaac Torres lanza un reproche a Lucía Sánchez por la nueva paternidad de su hijo y ella contesta: "Llevo cuatro años callada"

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Lucía Sánchez está haciendo partícipes a sus seguidores de cada paso de su camino hacia la maternidad. Tras anunciar recientemente que había comenzado los trámites y pruebas previas para someterse a un proceso de inseminación artificial para ser madre de nuevo -esta vez en solitario-, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido su preocupación tras recibir una llamada que no esperaba de su clínica de fertilidad.

Según ha explicado la gaditana, los especialistas le indicaron en un primer momento que el tiempo de espera para obtener los resultados de las analíticas sería de aproximadamente un mes o mes y medio. Sin embargo, tan solo dos semanas después de las pruebas, ha sido citada para revisar la primera mitad de los análisis.

"Hay algo que no me parece normal y es que me han llamado antes de que estuvieran todos los resultados. Me dijeron que me iban a llamar cuando estuviera toda la prueba (...) y a las dos semanas me han llamado ya diciéndome que está la mitad y que vaya para hablar. ¿Habrá pasado algo? Porque es un poco extraño", ha comentado a través de sus stories, desahogándose antes de acudir a la cita.

La creadora de contenido no ha ocultado el estrés que le genera esta incertidumbre, asegurando que por mucho que le aconsejen tomarse el proceso con "calma y tranquilidad", en la práctica resulta complicado gestionar la presión y los cambios hormonales.

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Este aviso llega apenas unos días después de que la televisiva revelara que ya había comenzado a tomar precauciones de cara al deseado embarazo. Entre ellas, la ingesta de ácido fólico: "Te lo mandan cuando estás embarazada, pero también es conveniente tomarlo cuando lo estás buscando (...) dicen que facilita un poco la fecundación".

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El inicio de este tratamiento de inseminación artificial supone un paso decisivo para la joven, que ya es madre de la pequeña Mía, fruto de su relación con Isaac Torres. Lucía Sánchez decidió dar el paso definitivo hacia la búsqueda de su nuevo bebé coincidiendo con la noticia de la futura paternidad de su expareja junto a Dana García.

No obstante, la gaditana ha dejado claro que esto era algo que ella ya tenía en marcha desde hace tiempo y que se mantiene al margen de las vidas ajenas y volcada al cien por cien en sus propios proyectos personales y familiares.