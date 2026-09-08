Este próximo miércoles, 9 de septiembre, el país noruego dará el último adiós al padre del recién estrenado rey Haakon y a quien fue su soberano durante 35 años

La curiosa coincidencia entre el rey Harald y su hijo Haakon en el momento que accedieron al trono de Noruega

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Noruega se prepara para despedir al rey Harald V. 12 días después de su muerte, el país vivirá este próximo miércoles, 9 de septiembre, el funeral de Estado del que fue su soberano durante 35 años y padre del recién estrenado rey Haakon, que contará con una gran representación de casas reales europeas.

A escasas horas del gran adiós, la Casa Real noruega ya ha desvelado cómo será la jornada, desde la salida del féretro del Palacio Real hasta su entierro en la cripta de la iglesia del castillo de Akershus, donde descansan otros miembros de la familia real del país.

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Todos los detalles sobre el funeral

El programa comenzará a las 12:00 horas, cuando el féretro de Harald V abandone el Palacio Real de Oslo para iniciar su recorrido hasta la Catedral de Oslo. La Casa Real ha detallado incluso el orden exacto de la procesión.

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Abrirá el cortejo la Policía Montada, seguida por el cuerpo de señales de la Guardia del Rey y la Banda del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas noruegas. A continuación desfilarán la bandera de la Guardia con crespón de luto, la guardia de honor y el jefe de la Casa Real.

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Después llegará uno de los momentos centrales: el féretro de Harald V, colocado sobre un armón, escoltado por los portadores del féretro, que pertenecen al cuerpo de ayudantes de campo del monarca.

Tras él caminarán los miembros de la familia real noruega. La Casa Real ha confirmado que estarán el rey Haakon VIII, la reina Mette-Marit, la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonja, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa.

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A las 13:00 horas comenzará el funeral en la Catedral de Oslo. La ceremonia estará presidida por Olav Fykse Tveit, presidente de la Conferencia de Obispos de la Iglesia de Noruega, y contará también con la participación de Sunniva Gylver, obispa de Oslo. Se seguirá el orden litúrgico establecido por la Iglesia de Noruega para los funerales. Asimismo, el programa musical estará dirigido por Marcus André Berg, organista de la catedral, junto al Coro de la Catedral de Oslo.

Uno de los momentos más simbólicos se producirá al comienzo del servicio: todo el país guardará un minuto de silencio. El silencio estará marcado por tres campanadas al inicio y otras tres al finalizar.

Durante el funeral intervendrán además el presidente del Parlamento noruego y el primer ministro, que pronunciarán sendos discursos en memoria del monarca.

Una vez concluida la ceremonia religiosa, el féretro volverá a salir en procesión, esta vez con destino a la iglesia del castillo de Akershus, situada en la histórica fortaleza de Oslo.

Allí tendrá lugar una ceremonia privada, reservada a la familia y a los invitados reales extranjeros. También estarán presentes el presidente del Parlamento, el primer ministro, el presidente del Tribunal Supremo y los presidentes de Islandia y Finlandia.

Será entonces cuando Harald V encuentre su descanso definitivo. El féretro será depositado en la cripta de la iglesia del castillo de Akershus, donde ya se encuentran los sarcófagos de otros miembros de la historia de la monarquía noruega: el rey Haakon VII, la reina Maud, el rey Olav V y la princesa heredera Märtha.

Tras la ceremonia privada llegará otro de los momentos más solemnes. El rey Haakon y Mette-Marit saldrán al patio de la fortaleza de Akershus. En ese momento, las banderas que permanecen a media asta volverán a ondear en lo alto de los mástiles.

Se efectuará además una doble salva de honor real, mientras que las campanas de las iglesias de todo el país repicarán durante una hora completa. Será el gran gesto nacional de despedida a Harald.

Después, la familia real regresará al Palacio Real siguiendo el mismo recorrido realizado por la procesión. A su llegada, todos ellos saldrán al balcón para transmitir el cambio de generación que ha experimentado la monarquía noruega.

El último acto previsto será una recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real. A ella acudirán representantes del Estado noruego, jefes de Estado extranjeros, miembros de distintas familias reales y familiares del fallecido monarca.

Reencuentro con otras casas reales

La despedida de Harald reunirá además en Oslo a gran parte de la realeza europea. Por parte de España, estarán los reyes Felipe y Letizia y la reina Sofía, tal y como ha confirmado oficialmente la Casa Real.

También acudirán Federico X y la reina Mary de Dinamarca, junto al príncipe Christian y la princesa Benedicta; Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia, acompañados por la princesa heredera Victoria y Daniel de Suecia, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía, y la princesa Magdalena y Christopher O’Neill; y Guillermo y Máxima de los Países Bajos, junto a la princesa Beatriz y la princesa heredera Amalia.

No serán los únicos. Asimismo, han confirmado su asistencia Felipe y Matilde de Bélgica; Guillermo de Luxemburgo y la gran duquesa Estefanía, junto al gran duque Enrique; Alberto II de Mónaco; Alois y Sofía de Liechtenstein; el príncipe Akishino y la princesa Kiko de Japón; Ana María de Grecia y Kiril de Bulgaria.

En representación de la Corona británica viajarán el príncipe Guillermo y la princesa Ana. Guillermo acudirá en representación de su padre, el rey Carlos III, mientras que la presencia de la princesa Ana tiene además un significado personal: es madrina del nuevo rey noruego, Haakon VIII.

También estará el rey Abdalá II de Jordania. La lista refleja así la gran dimensión internacional que tendrá la despedida de Harald.

Un detalle que ha cambiado en las últimas horas es la representación danesa. La reina Margarita II tenía previsto personarse en un principio, pero se encuentra hospitalizada por un problema de salud y no podrá viajar a Oslo.

La presencia de Marius Borg

Aunque Palacio no ha mencionado a Marius Borg, el polémico hijo de Mette-Marit, también se ha conocido que estará presente.

Tal y como han informado medios como 'Aftenposten', las autoridades le han concedido un permiso especial para abandonar la residencia de Skaugum en la que se encuentra bajo arresto domiciliario para acudir al funeral portando una tobillera electrónica.

Cabe recordar que el joven de 29 años fue sentenciado el pasado junio a cuatro años de cárcel por dos delitos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, así como otros 30 cargos más. Marius recurrió la sentencia y ha mantenido su inocencia respecto a los delitos más graves, de ahí que pudiera abandonar la prisión provisional mientras continúa el proceso.

El hijastro del rey Haakon permanecerá recluido en el domicilio de los monarcas noruegos durante cuatro semanas más, una medida que reclamó la fiscalía noruega y que la defensa de Borg aceptó para evitar que su situación judicial cree malestar y cope titulares antes del funeral.