Celia Molina 10 SEP 2026 - 12:44h.

Irene Gil, hija del actor José Luis Gil, ha publicado una foto de su padre, en la que le agradece haberle animado un mal día

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Irene Gil Montijano, la hija del actor José Luis Gil, ha publicado en sus redes sociales una última fotografía de su padre, tras el ictus isquémico agudo que sufrió hace cinco años. En noviembre de 2021, el querido intérprete, que dio vida a Enrique Pastor en 'La que se avecina', sufrió un ictus en el hemisferio izquierdo de su cerebro, por el que fue ingresado durante 22 días en el hospital.

Tras ser dado de alta y alejarse completamente de los estudios de grabación, José Luis comenzó un proceso de rehabilitación en las más estricta privacidad, del que solo hemos conocido sus progresos gracias a las publicaciones de su hija, Irene. En su cuenta de Instagram, ella misma declaró que el actor está "tranquilo" y que está muy bien cuidado por su mujer, sus hijos, sus sobrinas, sus nietos y sus amigos, que son un "auténtico tesoro".

Este miércoles, 9 de septiembre, Irene publicó una nueva fotografía, en la que José Luis sale sonriendo, sentado al sol. Ella le agradece que la acompañara a dar un paseo, pues estaba pasando un día muy difícil, en el que la presencia de su padre logró reconfortarla:

"Hoy me has alegrado tú a mí, papá"

"Gracias papá. Creo que hoy has sentido al abrazarme que necesitaba un paseo, un café y una sonrisa. Después de un día tan duro como el que he tenido hoy, me has regalado una pequeña victoria. Intuición y amor. Todo el verano intentando alegrarte, llevarte a la playa, a tomar algo o a la plaza, sin éxito. Y hoy, has sacado las fuerzas para alegrarme y estar para mí. Te quiero", ha escrito en sus redes sociales.

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La publicación ha generado numerosas reacciones de los fans de Gil, tanto por su época en 'La que se avecina' como en 'Aquí no hay quién viva'. Todos ellos recuerdan el cariño que le tienen al actor, al que esperan ver recuperado, dentro de lo posible. "Vamos presidente, mucha fuerza y mucho ánimo, que bueno es verte sonreír, estoy seguro que todos los que te ven se alegrarán un montón", ha comentado uno de los usuarios.

En el plano laboral, lo último que sabemos es que José Luis - que además de ser recordado por su papel de Juan Cuesta, también es un aplaudido actor de doblaje - no se encargó de poner voz a Buzz Lightyear en la última entrega de 'Toy Story'. En su lugar, Disney contrató a Pablo Hoyo, otro actor de doblaje español, con una amplia trayectoria en diferentes series, cine y hasta en videojuegos. Ha puesto la voz a personajes como los de la serie ‘Stranger Things’ y, aunque muchos de los fans echarían de menos a José Luis Gil, Disney prometió que el personaje no cambiará su esencia.