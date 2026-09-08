Celia Molina 08 SEP 2026 - 10:43h.

La cantante ha hablado en 'Despierta América' de la dura depresión que sufrió y que no le permitía "levantarse de la cama"

Amaia Montero, a punto de cumplir 50 años: "Soy feliz y todo lo que no sea vital me importa un bledo"

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A mediados del mes de mayo, comenzó por fin la gira en la que Amaia Montero volvía a ponerse al frente de 'La Oreja de Van Gogh'. Casi 20 años después de su salida del grupo - tiempo en el que fue sustituida por Leire Martínez -, la cantante se subió de nuevo al escenario, después de haber atravesado una profunda depresión, de la que sus fans se enteraron por una alarmante fotografía que ella misma publicó en sus redes sociales en el 2022.

Para ponerse de nuevo frente al público, Amaia tomó la decisión de cantar, pero no de utilizar el micro para hablar abiertamente de lo que había ocurrido. Solo en el primer concierto de Bilbao - y luego en sus redes sociales - dijo: "Bajé al mismísimo infierno, pero aquí estoy", añadiendo después que esa experiencia la había convertido en una mujer "indestructible".

Hasta ahora, no se había pronunciado mucho más sobre la depresión que atravesó pero, su amigo Jomari Goyso, en una entrevista para 'Despierta América', consiguió que la artista se abriera y que hablara públicamente de uno de los peores momentos de su vida:

"Yo me pasaba todo el día en la cama"

"En aquellos momentos no pensaba que podría volver la música. Cuando estaba en el infierno, queriendo salir y bajaba y me caía, vino mi madre un día a mi cama, porque yo me pasaba todo el día en la cama, y le preguntaba si ella creía que yo volvería a ser la persona que era antes, ya no te hablo de la artista, y ella me decía: "Claro que sí, cariño". También fue muy duro para mi familia", ha confesado Montero.

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"Me importa un bledo lo que digan de mí en las redes"

"Le pregunté si algún día volvería a cantar, se me caen las lágrimas ahora recordando esto, y ella me dijo que por supuesto, que lo haría. Pero yo, en se momento, no sentía más que quemarse y quererme ir de este mundo. Quería irme con mi padre pero, además de recibir mucha ayuda, peleé y aquí estoy ahora", ha añadido, emocionada.

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Uno de los puntos de inflexión en su recuperación fue la llamada de que recibió de parte de Karol G para que volviera a subirse a un escenario, junto a ella: "Cuando ella me llamó, yo ya estaba mejor, pero una cosa es estar bastante mejor y otra salir al mundo de esa manera. Recuerdo que me lo puse como una especie de reto. Pensé, puedo decir que no, pero puedo decir que sí. Y dije que sí. Que iba a probarme. Y no es fácil probarse con Karol y, además, con tantísimas personas que había en el Santiago Bernabéu", ha recordado, además de decir que la colombiana es una "mujer increíble".

En cuanto a los comentarios que se ha hecho sobre sus vestimentas en las redes sociales, la vocalista de 'La Oreja' lo tiene claro: "Yo empecé mi carrera hace 30 años, cuando no teníamos ni teléfono móvil y no soy yo muy tecnológica, para nada. Lo que sí que he visto en las redes sociales es que la gente pone a parir a un personaje por la cuestión que sea, y a mí me ha pasado y yo la pasé muy mal, porque no entendía ese odio. Pero, ahora mismo, a mis 50 años y después de lo que he pasado, me importa un bledo lo que digan esas personas que no sé ni quiénes son y que si tienen tanto tiempo para generar odio, no deben valer mucho la pena", ha concluido.