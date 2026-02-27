Logo de telecincotelecinco
José Luis Gil no participará en 'Toy Story' cinco: quién es el nuevo 'Buzz Lightyear' español

José Luis Gil no participará en 'Toy Story cinco': el nuevo 'Buzz Lightyear
José Luis Gil no dará voz a 'Buzz Lightyear' en 'Toy Story cinco'. Europa Press
Toy Story’ estrena una nueva película, la quinta de la saga, y lo hace con un cambio que muchos de los mayores fans notarán. El actor José Luis Gil, quien ponía la voz del personaje Buzz Lightyear, no podrá doblar las frases del muñeco porque aún se encuentra recuperándose del ictus isquémico que sufrió en 2021.

Esta vez, la famosa frase ‘Hasta el infinito y más allá’, sonará muy distinto a cómo sonaba hasta ahora. Disney ya tiene sustituto: Pablo Hoyo. Es un actor de doblaje español con una amplia trayectoria en diferentes series, cine y hasta en videojuegos. Ha puesto la voz a personajes como los de la serie ‘Stranger Things’. Y aunque muchos de los fans echarán de menos a José Luis Gil, Disney promete que el personaje no cambiará su esencia.

Por el resto de personajes todo seguirá igual. Los actores que han puesto voz a los protagonistas de todas las películas lo seguirán haciendo, por lo que, no solo a los más pequeños, la quinta película de ‘Toy Story’ traerá muchos recuerdos e ilusión en los cines españoles, según ha confirmado 'El Confidencial Digital'.

Lo último que se sabe del actor

José Luis Gil continúa inmerso en una recuperación larga y compleja tras el ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021, pero permanece estable, arropado por su familia y alejado del foco mediático. Su hija Irene, que se ha convertido en la voz pública del actor, mantiene actualizados a los seguidores del intérprete con publicaciones como la que ha compartido en las últimas horas en la que se puede ver al actor paseando por Madrid en plenas fiestas navideñas y enviando un mensaje de fuerza, humor y esperanza de cara a 2026.

Cada cierto tiempo publica una foto de su padre y manda algún mensaje a sus seguidores actualizándoles sobre su seguimiento y cómo va afrontando las secuelas que le quedaron tras sufrir el ictus hace cinco años.

