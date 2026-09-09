El actor e influencer Javier Gallardo sufre un accidente de moto tras ser perseguido por otro conductor: "Casi me matas"
El actor de la serie 'Alma' fue perseguido por un motorista en la M-30 de Madrid, hasta que chocó contra un quitamiedos
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Javier Gallardo, actor conocido por su papel de Sito en la serie 'Alma', ha comunicado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700.000 seguidores, que ha sufrido un grave accidente de moto en la M-30 de Madrid. En un texto, que ha acompañado de una serie de fotografías en el hospital, tras ser atendido por los servicios de emergencias, el leonés se ha dirigido directamente al motorista que le estuvo persiguiendo a toda velocidad por la carretera y por el que acabó chocando contra un quitamiedos.
También ha asegurado que se siente "feliz" de estar vivo, añadiendo que, gracias a este accidente, ha cambiado el foco de lo que venía pensando últimamente, pues hace un mes terminó una relación de pareja que le había causado mucha ansiedad. "Ayer tuve un accidente de moto bastante serio, pero puedo escribir esto, así que, paradójicamente, estoy muy, muy feliz", ha dicho en sus redes sociales.
"Un motorista de unos 50 años se puso en paralelo conmigo para insultarme porque, según él, no había puesto el intermitente. Yo juraría que sí lo había puesto, pero tampoco tenía ganas de responderle, así que decidí pasar y seguir a lo mío. Empezó a pegarse a mí, me adelantaba casi rozándome y volvía a ponerse detrás. Estábamos en la M-30 y os juro que llegó un momento en el que tuve miedo de verdad", continúa.
"Os juro que tuve miedo de verdad"
"Su moto también era grande y cada vez íbamos más rápido. Yo iba mirando el retrovisor mientras esquivaba coches y veía cómo se me echaba encima. Tenía la sensación de que en cualquier momento iba a acabar chocando conmigo o yo iba a acabar chocando contra otro coche. Cuando vi una salida, intenté coger la curva para quitármelo de encima, pero a esa velocidad ya no podía girar. Me fui de frente contra el quitamiedos y decidí saltar por encima de la moto", ha añadido el actor.
"Ni siquiera paraste al verme salir volando"
Después, Gallardo ha apelado a la persona que causó el accidente, aclarando que, una vez que el se chocó, no se molestó en acudir a socorrerle. Afortunadamente, el actor ya ha sido dado de alta y se encuentra recuperándose en su casa:
"No sé si ese señor llegará a leer esto. Quizá sí. Y si lo haces, me da igual si te acababan de despedir del trabajo, si tu pareja te había dejado o si simplemente eres un capullo. Casi me matas. Y aunque lo que más me cuesta entender es que ni siquiera parases después de verme salir volando, ahora mismo no me apetece pensar en eso. Me quedo con el cariño con el que vinieron a ayudarme todos los ángeles que había cerca y con la rapidez y amabilidad del personal sanitario", ha explicado.
"Quizá estaba en un momento de mi vida en el que necesitaba de alguna manera recuperar la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, de estar presente y de entender qué es lo realmente importante. Estoy mejor que nunca y aprovecho para deciros lo mismo que le respondí a la enfermera cuando me advirtió: “Esto te va a doler, aguanta”. Es imposible que me duela estar vivo", ha concluido.