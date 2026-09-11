Asesinan a tiros al influencer mexicano ‘El Piturris’ mientras trabajaba en su taquería de Cajeme
El creador de contenido fue asesinado mientras atendía en la taquería propiedad de su familia
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José Luis Esparza, conocido en redes como ‘El Piturris’, fue asesinado a tiros este jueves mientras atendía en una taquería en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme. Medios locales ubicaron el ataque cerca de las 11:00 horas en el negocio conocido como ‘Los Güichos’, situado en las inmediaciones de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada.
El local supuestamente pertenece a la familia de la víctima. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó, a través de un comunicado, que mantiene abierta la investigación por el homicidio ocurrido en esa zona de la ciudad.
El organismo detalló además que, de acuerdo con los primeros datos recabados, la víctima fue agredida con proyectiles de arma de fuego mientras se encontraba atendiendo la taquería.
José Luis, de 37 años, fue atacado por un sujeto que le disparó en el momento en que atendía el negocio de comida. La corporación precisó que el agresor huyó posteriormente a bordo de una motocicleta, en compañía de otra persona que lo acompañaba en el vehículo.
Las autoridades no han proporcionado de momento características físicas de los agresores ni de la motocicleta utilizara para la huida. Tampoco se ha especificado si las dos personas que escaparon portaban algún distintivo o si fueron captadas por cámaras de videovigilancia cercanas al negocio.