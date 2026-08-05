El creador de contenido se encontraba retransmitiendo un directo en su perfil de TikTok cuando un individuo le disparó en la cabeza

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El influencer mexicano César Gastelum ha sido asesinado a tiros mientras transmitía en directo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante en el estado de Sinaloa.

Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, estaba haciendo un directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto viral. En un momento, dos individuos que iban en una moto se bajaron al lado del mexicano y el conductor le disparó en la cabeza.

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La transmisión en directo fue interrumpida y la grabación fue retirada de la plataforma, aunque hay portales de noticias que conservaron fragmentos del vídeo y han difundido imágenes del ataque.

Los primeros informes de la policía local hablaban de la muerte de un repartidor, pero con la grabación y varios testimonios fue identificado posteriormente como Gastelum, que según la prensa tenía unos 25 años y difundía contenido sobre estilo vida.

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Los medios locales señalan que una decena de influencers, algunos de ellos relacionadas con bandas criminales, han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa.