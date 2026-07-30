Celia Molina 30 JUL 2026 - 10:33h.

La influencer, que tenía una hija de 6 años, se habría sometido previamente a una cirugía, según un portavoz de la familia

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La prestigiosa revista People ha comunicado la muerte de la influencer mexicana Adriana García, a los 31 años de edad. Según varios medios de comunicación locales y regionales —entre ellos, El Sol de Sinaloa, El Tiempo, Metropoles y O Globo—, esta joven creadora de contenido falleció tras someterse a una intervención de cirugía estética en la región de Sinaloa, en México.

La noticia de su muerte corrió a cargo de Drop Shop, empresa deportiva con sede en Culiacán, México, con la que Adriana García colaboraba como creadora de contenido.

"Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, hija y amigos, deseándoles fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Adriana Siempre formarás parte de la familia Drop Shop", dijeron a través de su cuenta de Instagram.

Adriana tenía una hija de seis años

La Fiscalía General de Sinaloa ha abierto una investigación sobre la muerte de García para determinar la causa, según ha comunicado un portavoz de la familia en una carta remitida a la revista People. El portavoz no ha facilitado más detalles sobre la naturaleza de la investigación.

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"Ha sido por un problema de salud", dice su entorno

Según El Sol de Sinaloa, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, afirmó que la clínica en la que García se sometió a la intervención —cuyo nombre no reveló— había sido inspeccionada recientemente por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, que concluyó que "cumple sistemáticamente con todos los requisitos sanitarios".

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Adriana contaba con más de 50. 000 seguidores en Instagram, donde destacaba por compartir contenido sobre su estilo de vida. Le sobrevive una hija de 6 años, con la que solía aparecer en sus redes. Su trabajo con Drop Shop la convirtió en una figura cercana para la comunidad de seguidores de la marca y su constancia en plataformas le permitió conectar con miles de personas en Sinaloa y más allá del estado.

Tras conocerse la noticia, familiares también compartieron un mensaje: “No hay palabras suficientes para expresar el dolor de tu partida. Siempre vivirás en nuestros corazones, en cada recuerdo y en el inmenso amor que nos dejaste”, según publica Infobae. En los comentarios del comunicado emitido por la marca también puede leerse: "Un día muy triste para todos los que conocimos a Adriana , sé que la pérdida de alguien siempre genera muchas dudas , a sus dudas les comparto que fue algo de salud. La extrañaremos mucho".