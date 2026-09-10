Celia Molina 10 SEP 2026 - 13:37h.

El cantante colombiano Dekko ha reaparecido en las redes tras comunicar la prematura muerte de su hijo recién nacido, Gianluca

Muere el bebé del cantante Dekko, con solo cuatro días de vida: "No pude cogerte en mis brazos ni un segundo"

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Con todo el dolor de su corazón, el cantante colombiano Dekko, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, ha anunciado recientemente la muerte de su segundo hijo, Gianluca, pocos días de haber nacido. Él y su esposa, Natalia Angulo, ya tenían una hija, la pequeña Pierina y, con la llegada de su nuevo bebé, querían cumplir el sueño de agrandar su familia.

"Mi niño precioso. Estuviste en este mundo 4 días 5 horas y 6 minutos, quiero recordarte así, lleno de vida, en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre, no entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué ni el para qué, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel", dijo Dekko, junto a una foto del bebé, horas después de su nacimiento.

Ahora, el artista ha publicado dos vídeos en los que reflexiona sobre su dura pérdida, intentando comprender que él no es "el primer ni el último hombre" que ha perdido un hijo y que la rabia no le devolverá a su pequeño:

"Haga lo que haga, él no va a regresar"

"En verdad, me he dado cuenta de que no soy el primero ni el último que le ha pasado eso. He encontrado palabras de gente que ya ha vivido esto y es cierto, no hay que enfocarse en buscar culpables, ni en tener rabia con Dios porque él es el que sabe por qué pasan estas cosas. Se hizo su voluntad y él tendrá sus razones. No voy a buscar culpables porque, haga lo que haga, él ya no va a regresar y uno, simplemente, le toca seguir adelante, nada más", ha dicho en la grabación.

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"Yo antes decía, bueno, este ha sido mi peor año en la música porque no he podido sacar nada, pero pensaba que hasta mi peor momento era bueno porque en lo personal me sentía completo. Ya se estaban desatando los nudos y pasa esto y yo la verdad es que no lo entiendo. No sé cuántos golpes puede aguantar uno, pero toca aguantar", ha concluido el cantante.

Por su parte, su mujer también publicó un sentido texto de despedida, junto a una foto en blanco y negro del pie de su bebé: "Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mi hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel", dijo la afligida mamá, que recibió en las redes todo el apoyo de su comunidad.