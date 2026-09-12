Antía Troncoso 12 SEP 2026 - 01:25h.

El exempleado de Isabel Pantoja asegura que el dinero con el que se compró el anillo estaba escondido en los pozos de Cantora

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Carlos Corbacho muestra en exclusiva en '¡De viernes!' las pruebas que demostrarían que en el año 2006, mientras Julián Muñoz se encontraba en prisión, Isabel Pantoja adquirió un diamante valorado en dos millones de euros. El que fuera empleado de la cantante enseña en el plató la factura de dicha joya y desvela otro detalles al respecto. ¿Quién la pago? ¿Qué pasó con ella?

Con las pruebas en la mano, Carlos Corbacho narra cómo se fragua la compra de esta delicada pieza de bisutería que la cantante adquirió en Rusia: "Creo que estaba más que planificado porque no es una compra habitual. Sale con María Navarro, que es la que me comunica que mande un mail a la persona que tienen en Gibraltar y que puede disponer de la cantidad para hacer la transferencia. Me piden 2,3 millones de euros", cuenta antes de mostrar el correo que demuestra sus palabras.

Un dinero que más tarde debían reponer: "Este dinero, ellos saben que lo tienen, y que lo tienen en efectivo porque Julián Muñoz lo tiene en la finca", aclara entonces Rossi, a lo que Carlo Corbacho, cuenta que ese dinero se encuentra escondido en los pozos de Cantora.

Carlos Corbacho habla sobre el dinero que se escondía en los pozos de Cantora

Tal y como ha contado Corbacho, el dinero en efectivo que se utilizó para pagar la compra de ese costoso anillo, estaba escondido en los pozos de Cantora y pertenecía a Julián Muñoz. "Yo recogí dos bolsas grandes de dinero", reconoce Corbacho sobre la fortuna del exalcalde de Marbella: "Todo ayudamos a que la fortuna de Julián desapareciese".

Respecto a estos pozos, Corbacho cuenta: "El dinero estaba en bolsas de deporte y plastificado con la cantidad escrita" Además, desvela que tras los 2,3 millones de euros que sacó a petición de Isabel Pantoja, aún seguían quedando bastantes fajos de billetes.