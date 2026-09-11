Lorena Romera 11 SEP 2026 - 11:04h.

Nuevo bebé en 'La isla de las tentaciones': la soltera de Darío Linero anuncia que está esperando su primer hijo

Cristina Castillo anuncia que se casa: el vídeo de la romántica pedida de mano

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La familia de 'La isla de las tentaciones' vuelve a crecer. Cristina Cebral Castillo, conocida por su participación como soltera de Darío Linero en el reality, ha sorprendido a todos al anunciar que está esperando su primer bebé. La noticia llega meses después de haber dado a conocer públicamente su compromiso y sus planes de futuro junto a su pareja.

Con una emotiva publicación en sus redes sociales, Cristina ha hecho partícipes a sus seguidores de la inmensa alegría que vive en este momento, dedicando unas palabras al bebé que viene en camino y al futuro padre: "Te estamos esperando con todo el amor del mundo. Te aman, mamá y papá. Gracias vida, por dejarnos ser papás juntos. Gracias cariño, por darme lo mejor de nosotros".

Un post en el que la soltera ha compartido imágenes que capturan este momento tan especial, posando felices en la playa. Ella luciendo una incipiente tripita y sosteniendo una tira de ecografías. "Mi bebé ya está grande, mírenle la carita", escribe Cristina en una de las imágenes de las ecografías. "Yo aún no me lo creo de verdad... será normal", confiesa en otro storie.

"Llevo tres meses callándome esto, pero quería que todo estuviera bien para poder hacerlo. Han sido unos mesecitos intensos y por ello estoy algo desconectada (...) Estamos de 13 semanitas ya y por supuesto les voy a contar y enseñar absolutamente todo, ustedes son parte de mi vida", cuenta la soltera de Darío.

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"Ya se sabe lo que es, pero vamos a hacerlo sorpresa en un mes, lo sabrán el mismo día que nosotros, que venga lo que venga pero con mucha salud y amor", continúa Cristina, que ha querido agradecer a su comunidad por el cariño: "Gracias por tanto amor y por acompañarnos".

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Las reacciones de sus compañeros de 'La isla de las tentaciones'

Un anuncio que, como era de esperar, ha provocado cientos de reacciones. También de parte de sus compañeros de 'La isla de las tentaciones', que no han dudado en llenar la publicación de felicitaciones. Nieves Tristán ha mostrado su entusiasmo exclamando "menos mal que lo cuentas ya, enhorabuena a los dos", mientras que Claudia Chacón se ha sumado a la celebración con un eufórico "¿Quéeeee? Felicidades, amor".

Tampoco ha faltado el mensaje de Anita Williams, que ha querido sumarse a la alegría general con un cariñoso "felicidades". También Mara Espinosa les ha dedicado un emotivo "los mejores papis del mundo" y Gilbert ha hecho un guiño a la futura mamá llamando al bebé "mini Cris". Por su parte, Erika Portillo le ha deseado "a ser felices, mi niña", al tiempo que Andrea, Alba y Ainhoa, de la última edición, le han mandado mensajes de "enhorabuena".