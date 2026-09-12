Antía Troncoso 12 SEP 2026 - 00:35h.

La hija de Isabel Pantoja, sobre Dulce y su distanciamiento con ella: "Necesito que deje atrás el tema de mi madre"

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Isa Pantoja habla en '¡De viernes!' sobre Dulce, quien fuera su niñera durante sus años en Cantora y una persona fundamental en su vida. Una relación de lo más estrecha que en el último años se ha roto por completo. Esta noche en el plató del programa, la hija de la tonadillera se sincera sobre el motivo detrás de este distanciamiento total.

La hija de Isabel Pantoja se ha sincerado como nunca respecto al duro momento anímico que atraviesa, el cual se vio incrementado por la gran decepción que supuso para ella que su madre, tras haber mostrado un aparente interés en retomar la relación, dejase de contestar sus mensajes.

Isa Pantoja, sobre su relación con Dulce: "Hay cosas que no permito"

Durante su entrevista, Isa Pantoja ha hablado sobre Dulce, quien aún no conoce a su hijo Cairo. Con total sinceridad, la famosa ha desvelado la razón por la que no tienen contacto: "No tengo relación porque, para mí, hay cosas que no permito. Necesito que deje atrás el tema de mi madre y de Cantora porque no le beneficia".

"No paso nada grave, es ley de vida. Yo ya he hecho mi vida. Ella me ayudo mucho con mi primer hijo y, ahora con Cairo quiero hacerlo a mi manera con mi pareja y establecer mis límites", cuenta Isa Pantoja sobre su relación con Dulce.

Pese a ello, Isa reconoce que "echa de menos a Dulce" y que "se acuerda mucho de ella", motivo por el cual asegura que "quiere una relación más sana con ella, de respeto, convivencia y menos acaparadora": "Para ella soy su niña y tiene que entender que me he casado y tengo mis hijos". "Quiero que vayamos a mí psicóloga y veamos la manera de sanar, porque la necesito de verdad. Para mí, ella me ha creiado", declara.