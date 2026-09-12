Antía Troncoso 12 SEP 2026 - 00:01h.

Isa Pantoja, tajante sobre una futura reconciliación con su hermano Kiko Rivera: "No me apetece, no lo siento así"

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El pasado 23 de julio Kiko Rivera anunció a través de sus redes sociales que había sufrido un segundo ictus. Esta noche, en '¡De viernes!', Isa Pantoja se sincera sobre cómo vivió este momento y desvela si se puso en contacto con él para saber cómo se encontraba tras este duro golpe. Además, se muestra tajante al hablar sobre una reconciliación con él.

Desde que Kiko Rivera contó el difícil episodio de salud que había vivido, pudimos verlo acompañado en todo momento de su pareja Lola García. También su madre se desplazó hacia el hospital para esta a su lado y cuidar de sus hijos. Un momento en el que Isa Pantoja fue la gran ausente.

"No me planteé ir, ni si quiera llamar", reconoce Isa Pantoja, que explica que, a diferencia del primer ictus que le dio, esta vez "no sintió la necesidad de ir". "Me enteré por los medios de su estado, de que estaba bien, pero no he sentido eso y no me siento mal", han sido las palabras de Isa sobre su hermano.

Isa Pantoja se cierra a una reconciliación con su hermano

La famosa ha asegurado que se cierra a una reconciliación con su hermano, ya que se ha cansado de tener que "respetar sus tiempos": "Llega un punto en que una tiene un poco de autoestima y amor propio. ¿Por qué tengo que estar yo cuando ellos quieren?" Aunque cuenta que su hermano le envió algún mensaje conciliador, ella no se sintió preparada para dar el paso:

"Quería ver si seguía en el tiempo y no paso", añade Isa Pantoja, que declara que no se fía de su hermano y que no le apetece pasarlo mal: "No estoy bien y no quiero estar peor todavía". También cuenta que bajo ningún concepto su intención en esta entrevista, en la que se ha sincerado sobre el duro momento psicológico que atraviesa, es con la intención de que su familia le hable.