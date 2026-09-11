Antía Troncoso 11 SEP 2026 - 23:30h.

Isa Pantoja habla sobre su depresión posparto y cómo le ha afectado la marcha de Asraf a 'SV": "Me apetece encerrarme en mi cuarto y llorar"

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Isa Pantoja se abre en canal en '¡De viernes!' sobre su depresión. La hija de Isabel Pantoja atraviesa su peor momento desde que dio a luz a su segundo hijo y tras el último intercambio de mensajes con su madre, que terminaron decepcionándole. Isa asegura que "ha llegado a tener pensamientos muy oscuros" y se sincera sobre cómo esto ha afectado a su relación con Asraf Beno.

Por primera vez en un plató de televisión, Isa Pantoja se sincera sobre su depresión y ansiedad: "Tengo baja autoestima, ganas de no hacer nada, poca motivación, no sentirme válida. Cuando nunca me ha pasado eso". La famosa cuenta que, pese a que debería sentirse feliz por tener a sus hijos y a su marido, le cuesta sentirse bien. Sobre este sentimiento, Isa señala la situación con su madre cómo aquello que más la ha "desestabilizado".

"La única cosa que me mantiene con los pies en la tierra es estar con los niños. Tengo que estar bien por ellos", cuenta Isa Pantoja, antes de desvelar que "lo que realmente le apetece es encerrarse en su cuarto y llorar sola". También cuenta cómo vive Asraf esta situación: "Estos meses hemos tenido más discusiones. Él tiene mucha paciencia y fue el que me dijo que tenía que hacer terapia todas las semanas por los niños".

Isa, afectada por la marcha de Asraf a 'Supervivientes': "He perdido a la persona que me escucha y he caído"

Ahora, que Asraf se ha embarcado en la aventura de 'Supervivientes All Stars', Isa Pantoja asegura que se siente aún peor por "la marcha de la persona que la escuchaba y la contenía". No obstante, defiende y apoya su decisión de participar en el reality más extremo de la televisión: "Le dicho que no otras veces y justo ahora, que es en el momento en el que quizás más lo necesito, es cuando le he dicho: "ve", porque las cosas y las oportunidades, pasan".

"Nunca he sido súper familiar, y ahora de repente me encuentro cómoda en mi casa y con mis hijos, es mi protección. Que se haya ido Asraf sí que me trastoca un poco. No soy tan fuerte como la gente cree", reconoce Isa Pantoja en el plató del programa.