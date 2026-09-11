Antía Troncoso 11 SEP 2026 - 22:29h.

Isa Pantoja se emociona al hablar sobre su delicado estado emocional tras años de conflicto familiar: "No tengo ganas, no tengo ilusión"

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Isa Pantoja se abre en canal en '¡De viernes!' sobre el infierno que vive desde el intercambio de mensajes que tuvo con su madre Isabel Pantoja hace unos meses y tras los cuales ella "desapareció" de su vida. La hija de la cantante confiesa que desde que aquello ocurrió se siente rota: "Se me pasan pensamientos muy oscuros".

Totalmente decepcionada con su madre, Isa Pantoja desvela en el programa que su madre cortó de raíz la comunicación con ella tras haberle escrito para verse: "El día que me escribió estaba loca de contenta, estaba pensando qué le iba a decir. Yo si que propongo un día y un horario para poder ir y no quedarme con la espinita de darle un abrazo".

Un encuentro que nunca llegó a producirse: "Cuando se corta la conversación intento dejarle su tiempo, busqué excusas". Sin embargo, perdió la esperanza tras el encuentro de las hijas de Kiko Rivera con Isabel Pantoja, una información que Antonio Rossi le desveló en nuestro programa: "Cuando da esa información, es cuando realmente me da un ataque de ansiedad, ahí dinamita todo".

Isa Pantoja habla sobre el duro momento que atraviesa: "Me desconozco muchas veces"

Con lágrimas en los ojos, Isa Pantoja habla sobre la soledad que siente: "Muchas veces, estando muy acompañada, no siento que lo esté. Me desconozco en muchas ocasiones de mi vida". No obstante, la hija de la cantante asegura que saca fuerzas por Asraf y su hijos: "En verdad soy muy afortunada tengo a mis hijos. El amor de mi vida son ellos. No puedo tener pensamientos negativos porque ellos me necesitan".

"Estoy diagnosticada de ansiedad y depresión, me estoy medicando", cuenta Isa, que asegura que son sus hijos su principal motor. Además, desvela la valoración de su psicóloga sobre su situación: "Me da un palabra concreta, fuerte, sobre lo que se me está haciendo". Cansada de esta situación, Isa asegura que quiere pasar página:

"A fecha de hoy, puedo decir que, para mí, ha sido una época con sus cosas malas y buenas. Ha sido la única familia que he conocido, no lo quiero recordar como algo malo, pero es una cosa que quiero superar. Mi recuerdo se queda ahí. Han sido unos años súper bonitos, dentro de todo lo malo y ya está. Para mí, está cerrado y finiquitado".

Isa, dolida por el reencuentro frustrado con su madre: “Quedé para vernos y desapareció”

En el plató, Isa Pantoja se ha sincerado con los colaboradores sobre el intercambio de mensajes que tuvo con su madre y cómo este se cortó de manera abrupta cuando ella le escribió para verse en persona: "Me había hecho muchas ilusiones. Ya me veía allí en Canarias". Además, cuenta lo mucho que le dolió que le dijese que quería ver a sus hijos: "Tocó mi punto más vulnerable y luego realmente nada. No lo entiendo".

Por su parte, Antonio Rossi desvela que lo que le habría dolido a Isabel Pantoja es que dijese públicamente que habían hablado: "No me iba a sentir a mentir, no es algo negativo. ¿Realmente es eso lo que te mueve para no llamar a una hija? Eso te tiene que importar cero. Yo soy mamá y a mí me daría igual cualquier cosa con tal de estar con mi hija".