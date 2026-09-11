Lorena Romera 11 SEP 2026 - 15:48h.

Juan Faro reacciona al paso de Maica Benedicto por el FesTVal de Vitoria, con un vestido rojo con pedrería y transparencias

Maica Benedicto contesta a las críticas que afirman que ha cambiado: "Me dicen que no soy la misma"

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Un escueto comentario de Juan Faro en la última publicación de Maica Benedicto ha sido más que suficiente para revolucionar las redes sociales. La pareja, que mantiene una de las relaciones más polémicas del panorama mediático, vuelve a colocarse en el ojo del huracán por la reacción del empresario al espectacular look con el que la ganadora de 'Supervivientes' desfiló por la alfombra roja del FesTVal de Vitoria.

Aunque el expresidiario escribió el mensaje en un claro tono de broma e ironía -evidente entre ambos-, la falta de contexto ha provocado que gran parte de los usuarios malinterpreten su verdadera intención, desencadenando una oleada de reacciones.

Tal ha sido el revuelo que los internautas a los que la propia Maica califica de "haters" no han tardado en tomarse la frase de Juan Faro al pie de la letra para posicionarse "a su favor". "Cómo has cambiado Maica, antes eras más humilde…", ha escrito el empresario, que ha recibido respuestas del tipo: "pues la verdad es que sí", "ya ves" o "pero mucho...". Comentarios que claramente no han entendido ese tono irónico del joven.

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El posado que ha dado pie a este cruce de comentarios muestra a Maica absolutamente deslumbrante luciendo un vestidazo rojo confeccionado a medida, repleto de pedrería y transparencias, para acudir al prestigioso FesTVal de Vitoria. Un escenario cargado de simbolismo para ella, ya que fue allí precisamente donde, hace dos años, trabajando como azafata del certamen, se enteraba por sorpresa de que se convertía en concursante oficial de 'Gran Hermano', dando así el salto a la fama.

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Hoy, convertida en flamante ganadora de la última edición de 'Supervivientes', la murciana ha regresado a la alfombra naranja de Vitoria como una de las grandes y más aclamadas protagonistas de la jornada. Lejos de la imagen que sus detractores pretenden proyectar, la publicación -que refleja cómo ha sido su paso por el evento- refleja a la influencer completamente volcada con el público, haciéndose fotos y recibiendo regalos.

Una Maica Benedicto que, hasta el momento, no ha respondido al comentario de Juan Faro. Al menos públicamente.