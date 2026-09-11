Lorena Romera 11 SEP 2026 - 13:49h.

La influencer y la exconcursante de 'Supervivientes' viven las últimas horas antes de su segunda boda a contrarreloj

Dulceida y Alba Paul, a punto de casarse de nuevo: lo que se sabe de su segunda boda

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La cuenta atrás ha comenzado. Este viernes, Dulceida y Alba Paul volverán a darse el 'sí, quiero' en una emotiva ceremonia simbólica para celebrar sus diez años de amor. Un enlace muy especial en el que estarán rodeadas de su círculo más íntimo y que contará con una protagonista de excepción: su hija Aria. Sin embargo, como en toda gran boda, las horas previas están siendo un auténtico torbellino de emociones, nervios y preparativos de última hora.

A través de sus redes sociales, la pareja ha querido hacer partícipes a sus millones de seguidores de los momentos de auténtico frenesí que están viviendo. Entre risas, abrazos y algún que otro descuido con las fechas, Alba Paul ha confesado cómo está siendo la realidad de esos instantes previos a pasar por el altar: "Vamos de culo, lo reconozco... pero nos vamos a dar un masaje para relajarnos y que todo fluya más tranquilamente".

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La creadora de contenido y la exconcursante de 'Supervivientes' están viviendo las últimas horas antes de su segunda boda como una auténtica carrera a contrarreloj. Tras pasar por la peluquería en Barcelona para la puesta a punto de peinado y manicura, ambas han llegado al hotel en S'Agaró para hacer el check-in. "Estoy muy, muy nerviosa chicas, pufff", ha confesado Aida Domenech -como verdaderamente se llama Dulceida-.

Un alojamiento que se encuentra a 100 km de distancia (poco más de una hora en coche) del lugar que han escogido para su segundo 'sí, quiero': el Hostal de La Gavina, en S'Agaró (Girona), uno de los alojamientos más exclusivos de la Costa Brava. Un enclave frente al mar Mediterráneo que hace realidad el gran deseo de Dulceida de jurarse amor "con el mar de fondo".

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Preparativos de última hora y muchos nervios

La tensión también ha dejado momentos de lo más divertidos entre ellas. Mientras Alba parece ultimar algunos detalles de última hora, escribiendo en unas tarjetas "muy agobiada", Dulceida se ríe con la confusión de la fecha de su aniversario: "Feliz aniversario, mi amor! Porque no es mañana, es hoy. Ayer nos metimos a la cama y fue ella la que se aclaró".

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Los invitados y el papel de su hija, Aria

A pesar de las prisas y los nervios, las risas y la complicidad no han faltado en las horas previas a una tarde de viernes que promete ser inolvidable para la pareja. Una ceremonia para la que contarán con alrededor de 145 invitados y en la que su hija, que el próximo mes de octubre cumplirá dos añitos, tendrá un papel clave: llevar los anillos junto a Aina, la sobrina de la pareja -que ya fue quien ejerció esta función en su primer enlace-.