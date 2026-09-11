Lorena Romera 11 SEP 2026 - 14:49h.

La presentadora revela por qué ha decidido darse el 'sí, quiero' con tan solo cuatro meses de margen

Sandra Barneda se casa el 10 de octubre con Pascalle y explica por qué es una fecha especial para ellas

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Sandra Barneda se encuentra inmersa en una de las etapas más ilusionantes y mágicas de su vida. Apenas un mes después de que anunciaran su compromiso, la presentadora y la exbailarina holandesa, Pascalle Paerel, ultiman los detalles para darse el ‘sí, quiero’ el próximo 10 de octubre, una fecha mágica cargada de simbolismo. En mitad de esta vorágine de preparativos, la periodista se ha sincerado sobre los motivos que la han llevado a dar este importante paso.

La escritora, finalista al Premio Planeta, ha reconocido la prisa con la que han gestionado todo el proceso de organización, dejando claro que cuatro meses de margen eran más que suficientes para ellas. "En un mes me caso. A partir de ahora empieza la serie de cómo organizar una boda en cuatro meses. Una locura, ¿no?", ha confesado entre risas.

La conductora de 'La isla de las tentaciones' y los debates de 'Supervivientes' ha querido explicar la razón de no demorar el gran día durante más tiempo: "Es muy poco tiempo, y lo sé porque lo estoy experimentando... Pero yo no quiero estar un año y medio pensando en una boda. Es un estrés, es tremendo, o sea, es una obsesión que solo vives para preparar la boda, que he dicho no".

Dentro de este ritmo frenético de preparativos, la televisiva ha revelado la simpática petición que le hizo su futura mujer antes de decidir celebrar el enlace en territorio español: "Mi pareja, futura mujer, que es holandesa, me dijo: 'vale, pero yo me caso en España si hace buen tiempo'. Así que espero que el 10 de octubre haga buen tiempo".

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A pesar de que el matrimonio no estuvo siempre entre las prioridades de la catalana, la llegada de Pascalle a su vida lo cambió todo de manera inesperada. Y ese es uno de los motivos por los que ha decidido pasar por el altar: "Yo sí que había pensado en casarme, pero llega un momento que ya lo descarté, pero la vida te sorprende y siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascal que me encanta".

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Ahora mismo, para Sandra, el amor lo es todo en su día a día: "Es verdad que casarte es muy romántico y cuando estás enamorada, la vida, cada momento, es como si estuvieras en esta azotea y quisieras vivirla así. Luego la vida se complica, ¿no? Pero el amor y estar enamorada es color".

Una publicación en la que la novelista ha hecho especial hincapié en la auténtica razón por la que se dará el 'sí, quiero': "Se me olvidaba el verdadero motivo por el que me caso, que es haber encontrado a la persona. Es que no hay más. Una vez encuentras a la persona, hay que ser valiente, porque casarse es ser valiente. Hay que apostar de verdad, ese compromiso. Es decir, el 'sí quiero' con la persona que tú crees que es la persona, y yo la he encontrado. Y estoy muy feliz".