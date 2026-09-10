Lorena Romera 10 SEP 2026 - 17:13h.

La pareja de exconcursante de 'Supervivientes' celebra su aniversario con el padre de ella

Miri Pérez-Cabrero, en Ibiza con Alejandro Albalá y su padre: el álbum de fotos de su vacaciones familiares

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Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá han alcanzado una fecha muy especial en su historia de amor. Tras confirmar públicamente su romance este mismo verano tras su paso por 'Supervivientes All Stars', la pareja acaba de celebrar oficialmente su primer aniversario. Sin embargo, en esta ocasión no han organizado una velada íntima para dos, sino una reunión familiar a la que se ha sumado el padre de la influencer.

"Ayer hice un año con Alejandro e invitamos a cenar a papi para celebrar, no hay dos sin tres", ha compartido con sentido del humor la propia Miri a través de sus historias de Instagram, mostrando una imagen de su padre presidiendo la mesa del restaurante escogido para la ocasión.

El lugar elegido para esta fecha señalada ha sido Villa Mercedes, un emblemático restaurante ubicado en pleno Puerto de San Antonio, en Ibiza. A pesar de que la chef reconoció que no suelen frecuentar mucho esa zona de la isla, la propuesta y el trato recibido terminaron por conquistarles. "Nos trataron superbien y la comida fue estupenda", ha señalado la catalana.

Fiel a su gran pasión por la gastronomía, Miri mostró al detalle la cena de la que disfrutaron. Sobre la mesa se sirvieron entrantes como cogollos a la brasa, puré de boniato y verduritas asadas, acompañados por un lomo a la brasa.

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Sin embargo, el gran protagonista de la velada fue una impresionante lubina a la sal de 1,1 kilos: "Estaba demasiado rica, ahora quiero ir a comprar lubina y hacerla cada día de mi vida". Una cena muy especial y una velada mágica para Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá (y también para el padre de ella), que celebraban un año de amor.

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"Nos chifló el concepto delante del mar... Ojalá vaya mucha gente a vuestro restaurante, deseamos que lo llenéis cada día", ha señalado la que fuera concursante de 'Supervivientes', compartiendo con sus seguidores este nuevo descubrimiento de la isla.