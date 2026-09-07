Lidia González 07 SEP 2026 - 16:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa si piensa que ha cambiado tras su salto a la fama e iniciar su relación con Juan Faro

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Desde hace un tiempo, Maica Benedicto ha estado recibiendo una serie de comentarios muy desagradables desde que iniciara su nuevo romance y ha querido ser muy sincera a la hora de ponerlos sobre la mesa. Después de confesar si está enamorada de Juan Faro, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ contesta a las críticas que afirman que ha cambiado. La influencer confiesa si está de acuerdo con todo lo que se está diciendo de ella y muestra su punto de vista. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infintiy!

La influencer ha asegurado que está en un momento muy dulce, ya que hacía mucho que no empezaba “a conocer a alguien seriamente”; sin embargo, también está recibiendo una oleada de comentarios negativos que le están afectando demasiado: “Estoy recibiendo mucho hate, se están pasando mucho”. La exparticipante de ‘Gran Hermano’, que ha confesado si piensa mudarse a Ibiza por amor, ha hecho hincapié en algunos mensajes que está recibiendo: “Me dicen que no soy la misma que conocían”. La influencer habla al respecto y cuenta la conversación que ha tenido con su terapeuta y asegura: “Se me ha olvidado lo que es la vida”.

Maica Benedicto cuenta cómo está viviendo su relación con Juan Faro

Maica Benedicto está viviendo un momento muy agridulce por todo lo que está teniendo que afrontar en las últimas semanas desde que saliese a la luz su nueva ilusión. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ cuenta cómo está viviendo su relación con Juan Faro y se muestra muy honesta al hablar de sus sentamientos con el corazón abierto.

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Lucía Rolek opina sobre Maica y Juan Faro

Una de las personas más cercanas a la murciana ha querido aprovechar que estaba con ella para sincerarse sobre lo que piensa de su romance. La creadora de contenido opina claro sobre la relación de Maica Benedicto y Juan Faro. La influencer asegura que conocía al empresario antes de convertirse en la nueva ilusión de la exconcursante de ‘Supervivientes’ y dice qué le parece para ella.

La murciana defiende a Lucía Rolek tras las críticas por no apoyarla en ‘Supervivientes’

Maica Benedicto también ha querido sacar la cara por su amigo después de haber recibido un aluvión de comentarios en su contra. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ defiende a Lucía Rolek de las críticas por no apoyarla en ‘Supervivientes’. La influencer ha dado un golpe sobre la mesa para contar cómo vivió su falta de respaldo público y es muy clara para explicar cómo se siente al respecto. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!