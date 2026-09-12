Antía Troncoso 12 SEP 2026 - 03:08h.

Anabel, en shock al ver a sus dos exnovios "de colegueo" en 'Supervivientes': "Son dos personas con la que he intimado, es surrealista"

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Anabel Pantoja opina en '¡De viernes!' sobre la participación de sus exnovios, Yulen Pereira y Omar Sánchez, en 'Supervivientes All Stars' tras la emisión del primer programa. Entre risas, la colaboradora del programa habla sobre lo surrealista que le pareció verlos juntos y confiesa su decepción hacia Omar, quien le negó hasta en tres ocasiones que iba a participar en el reality.

Anoche arrancaba la aventura más extrema de todas. Catorce famosos valientes regresaban a Honduras dispuestos a convertirse en leyendas de 'Supervivientes'. Entre los participantes, se encontraban Yulen Pereira y Omar Sánchez. Ambos tuvieron una relación sentimental con Anabel Pantoja, quien también estuvo muy presente en la gala al ser mencionada en varias ocasiones por sus exnovios.

Es más, durante su vídeo de presentación Omar Sánchez lanzó varios dardos contra ella: "Lo que hizo Anabel yo creo que no lo hace una buena persona, porque al final si sabes que tienes a alguien fuera esperando, tenía que haber evitado ciertas cosas”. Dijo Omar, refriéndose al comienzo de la breve relación de la sobrina de Isabel Pantoja con Yulen.

Anabel Pantoja, decepcionada con Omar Sánchez: "Estoy triste"

Esta noche, la colaboradora cuenta sus impresiones tras ver la gala desde la tranquilidad de su casa y junto a su actual pareja y padre de su hija, David Rodríguez: "Vi parte de la gala y tengo que confesar algo. Ayer, estaba en shock. Estaba en bragas, comiéndome un filete y claro, hubo un momento que apareció esa imagen de los dos abrazados en el helicóptero y digo: "Madre mía, ¿esto es real?" Son dos personas con las que he estado, he intimado, y están ahí de colegueo. Es surrealista".

Seguidamente, Anabel Pantoja asegura sentirse decepcionada con Omar Sánchez, con el que, en principio, tiene una buena relación por no contarle que iba al reality: "Estoy triste. Me llevó bien con él. Tenemos buena relación hasta el punto de que hemos hablado todo el verano de 'Supervivientes' y me lo negó tres veces. Me sentó mal, me raspó".