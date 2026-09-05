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La entrevista de Anabel Pantoja en '¡De viernes!' ha dejado grandes titulares. La sobrina de Isabel Pantoja ha roto su silencio después de años alejada de los platós de televisión y lo ha hecho profundamente emocionada contando los momentos más duros que ha vivido en los últimos tiempos.

La influencer ha hablado sobre los durísimos días que pasó su hija ingresada en un hospital, sobre las dificultades que desde un principio sufrió su relación con David Rodríguez y también sobre el tremendo acoso que desde hace tiempo sufre en las redes sociales. Anabel ha aprovechado su altavoz en '¡De viernes!' para decir "basta" y enfrentarse al implacable acoso cibernético que soporta de forma cotidiana desde hace años en redes sociales.

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Con gran frustración, Anabel Pantoja ha confesado lo mucho que le afecta ver cómo se juzga continuamente su rol de madre y hasta la forma de criar a su bebé, justificando que es ella quien debe dar la cara y contar su realidad frente a los rumores malintencionados de terceros: "No es lo mismo que me hagan daño a mí, a que lo hagan cuestionándome como madre, fueron momentos muy críticos".

Los durísimos mensajes que Anabel Pantoja ha recibido en redes

Para Anabel está siendo realmente duro asumir los mensajes de personas anónimas que a través de redes le llegan por decenas y que, en ocasiones, incluso le desean la muerte a ella y a su familia:

"Ha sido muy duro, si tienes una herida en el corazón, la gente va ahí. Hay que tener mucho cuidado con las cabezas, hay gente muy joven que empieza en las redes y las redes tienen su parte beneficiosa, pero cada vez me da más miedo y no me dejan ser yo (...) Me han deseado lo peor que se puede desear, han deseado muerte, que mi hija no esté a mi lado".

Anabel no ha podido evitar romper a llorar al confesar que, aunque intenta seguir los consejos de su familia y no leer los comentarios, lo cierto es que en ocasiones se ve superada: "Me lleva a una oscuridad que no quiero ir, no hace falta matar con las manos o un arma".