Antía Troncoso 12 SEP 2026 - 02:33h.

La modelo relata el duro momento de la detención de su marido por presunto blanqueo de capitales y organización criminal: “Nos quedamos en shock”

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Verónica Hidalgo, Miss España 2005, atraviesa uno de los peores momentos de su vida tras la detención de su marido, Juan Andrés González, hace cuatro meses por un presunto delito de organización criminal vinculada al blanqueo de capitales mediante el tráfico de drogas. Esta noche, la modelo habla en '¡De viernes!' sobre la pena a la que se enfrenta su marido y reacciona a las declaraciones de un compañero de prisión de este.

"Estoy rota por dentro. Tengo mucha rabia e impotencia. Tengo que sacar fuerzas para asimilar todo esto, porque me está costando. Es un golpe muy duro que nos ha dado la vida", han sido las palabras de la modelo al comienzo de su entrevista sobre cómo se encuentra tras la detención de su marido, un duro momento que ha recordado en el plató:

"Llamaron a la puerta, él fue a abrir. Era la Policía y venían con una orden de detención. Yo entre en pánico y lo primero que hice fue ir a la habitación a coger a mi niña. Me quedé con ella allí. Luego, vino un policía y nos dijo que nos teníamos que despedir de él. Nunca se me olvidará su cara de descompuesto. Me decía que era inocente, que tenía que haber sido un error".

"En casi seis años que llevo con él jamás he notado nada raro"

La modelo defiende de forma contundente la inocencia de su marido y asegura que nunca ha hecho nada que le haga dudar de ello: "No vivimos de lujo, vivimos una vida normal. En casi seis años que llevo con él jamás he notado nada raro. Le veo trabajar y es súper emprendedor. También la modelo declara que su marido le ha contado que todo lo que ha hecho es legal y que puede demostrarlo: "Paga sus impuestos como todo el mundo".

Además, Verónica habla sobre las visitas a prisión que ha hecho con su hija: "Me parte el alma": "Ha ido tres o cuatro veces". La última de estas visitas se produjo ayer, sobre la cual la modelo cuenta cómo vio a su pareja: "Está fatal, dice que no pertenece a ese lugar. Está recibiendo ayuda psicológica". Pese a las circunstancias, la Miss España 2005 se mantiene firme en su apoyo a su marido:

"Es el padre de mi hija, es el amor de mi vida. Confío en su inocencia y, hasta que la justicia no diga lo contrario, yo voy a estar con él a muerte. Confío en él".

Verónica reacciona al testimonio de un compañero de prisión de su marido

Asimismo, durante su entrevista, la modelo ha podido escuchar el testimonio de un compañero de su marido en prisión, que cuenta cómo están siendo los días de este en la cárcel y otros detalles sobre lo que Juan Andrés le ha contado acerca de su detención y la organización criminal a la que presuntamente pertenecería:

"A parte de él, hay más integrantes de la banda detenidos. Es una organización criminal que tiene contactos y redes hasta el este de Europa y zona de los Emiratos Árabes. Es una organización muy grande y potente, mueve mucho y es peligrosa". Además, respecto a la situación de Juan Andrés, asegura que su pena podría llegar a ser de 14 años. Unas palabras con las que Verónica no se ha mostrado de acuerdo.