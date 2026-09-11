La joven se sometía a una liposucción cuando perdió el conocimiento durante la anestesia y murió en el transcurso de la operación

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La muerte de la 'influencer' finlandesa Olivia Oras, de 27 años, está siendo investigada en Finlandia después de que falleciera durante una intervención de cirugía estética en una clínica privada de Helsinki.

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Muy activa en apoyo a causas médicas

De acuerdo con la información trasladada por su familia al medio finlandés 'Yle MOT' y recogida por '20 Minutos', la joven se sometía a una liposucción cuando perdió el conocimiento durante la anestesia y murió en el transcurso de la operación. El caso ha adquirido especial relevancia después de que la Policía de Helsinki comunicara que investiga lo ocurrido bajo la figura de homicidio agravado.

Los familiares de Olivia Oras han reclamado que las pesquisas continúen para esclarecer completamente las circunstancias del fallecimiento y determinar las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

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Oras alcanzó notoriedad en las redes sociales durante su adolescencia y llegó a protagonizar el documental 'The Perfect Selfie', centrado en el impacto de la fama digital en su vida. Tras alejarse durante un tiempo de la exposición pública, regresó a Finlandia, donde impulsó iniciativas solidarias vinculadas a la investigación de enfermedades respiratorias. Su fallecimiento ha generado una gran conmoción entre sus seguidores y en la comunidad digital finlandesa, mientras la investigación judicial sigue su curso, según 20 Minutos.