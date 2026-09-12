Fiesta 12 SEP 2026 - 19:20h.

Las pruebas que demuestran que Fran Rivera mintió al asegurar que no conocía a Tamara Gorro en 'Fiesta'

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Durante años se ha hablado sobre la mala relación que existiría entre los hermanos Rivera, Cayetano y Fran. Es más, hace unos días, Fran Rivera sorprendía con su respuesta al ser preguntado por Tamara Gorro. Poco tiempo después de estas declaraciones, Cayetano lanzó un contundente comunicado que podría ir dirigido a su hermano. Esta tarde en 'Fiesta', Alexia Rivas desvela, en exclusiva, una de las razones que explicaría por qué no tienen apenas contacto.

Después de que Fran Rivera no ocultase su irritación al ser preguntado por su hermano y asegurase, incluso, a una reportera de nuestro programa que no conoce a Tamara Gorro, pareja de Cayetano, el propio Cayetano Rivera lanzó un contundente comunicado. "Mi historia, si quiero, la cuento yo", fueron parte de sus declaraciones.

Ante este comunicado, Fran Rivera no tardó en pronunciarse: "Yo no me doy por aludido porque yo no he hablado nada. No he dicho nada de Cayetano". ¿Qué es lo que realmente ocurre entre ellos? ¿Es cierto que no conoce a Tamara Gorro? En 'Fiesta' desvelamos todas las incógnitas.

Cayetano "no soportaría" a Lourdes, esposa de su hermano, según Alexia Rivas

Mientras los colaboradores del programa de Emma García hablaban sobre los hermanos y su mala relación, Alexia Rivas tomaba la palabra para lanzar una importante exclusiva que podría aclarar qué es lo que realmente pasa entre los hijos de Paquirri: "Me consta que Cayetano Rivera no soporta a la mujer de su hermano, Lourdes Montes".

Según la periodista, el novio de Tamara Gorro estaría cansado del matrimonio y llevaría muchos años mal con ellos. "No sé si Lourdes lo soporta a él, pero él no la soporta", añade. Incluso, la colaboradora cuenta que el comunicado de Cayetano Rivera iría dirigido tanto a su hermano como a su mujer.

Las pruebas que demuestran que Fran Rivera miente: sí conoce a Tamara Gorro

Además, en el programa hemos sacado a la luz las pruebas que demostrarían que Fran Rivera miente al decir que "no puede opinar sobre Tamara Gorro porque no la conoce, ya que solo coincidió con ella hace 16 años". Según ha quedado demostrado por los vídeos de la hemeroteca, los ahora cuñados coincidieron hace diez años en la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales en Sevilla. No solo esto, sino que también estuvieron en contacto en 2018, días antes de que Belén Ordoñez falleciera.