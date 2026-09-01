Lidia González 01 SEP 2026 - 13:09h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si va a ser madre dentro de poco con Borja Silva

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Almudena Porras está viviendo uno de los momentos más estables de su vida y está comenzando a plantearse algunos aspectos que ha querido compartir con sus personas favoritas. Después de abrir las puertas de su armario y mostrar toda su colección de ropa, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera con sus abuelos sobre su futura maternidad con Borja Silva. La influencer explica en qué punto se encuentra sobre este tema y no duda en contarlo todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no deja de proclamar lo enamorada que está de su pareja a los cuatro vientos y del futuro que quiere junto a él. Pero ahora que han tomado la decisión de irse a vivir juntos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está pensando en los próximos pasos que va a dar con él y se ha abierto en canal con sus abuelos, que no han dudado en asegurar: “Me gustaría tener un bisnieto”.

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Pero es que la andaluza lo tiene todo muy claro y no se ha cortado a la hora de contar todos los detalles sobre su futura maternidad con su novio: desde el número de hijos que quiere o el nombre que tenía pensado hasta si se ve como madre dentro de poco. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha hecho una profunda reflexión sobre este tema y ha explicado qué es lo que más le importa: “Que venga lo que tenga que venir y vengan sanos”.

Almudena Porras confiesa los detalles de su boda soñada con Borja Silva

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Siguiendo con la charla cómplice que la andaluza está teniendo con sus abuelos, la creadora de contenido ha desvelado otro aspecto muy importante sobre su futuro sentimental. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela los detalles de su boda soñada con Borja Silva y revela un secreto que tiene guardado para ese día tan especial. La influencer explica si quiere celebrarla en la iglesia y cómo tiene pensada que sea su entrada. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!