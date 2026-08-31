Equipo Outdoor 31 AGO 2026 - 19:00h.

La exparticipante de 'Supervivientes' se ha sincerado con sus seguidores sobre lo arrepentida que está de haberse cambiado el look

Borja Silva lanza una significativa reflexión y dedica un mensaje a Almudena Porras: “He decidido salir del bucle”

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Almudena Porras se ha sincerado con sus seguidores sobre lo arrepentida que está de haberse cortado el pelo. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', que hace unos días se vio envuelta en una oleada de críticas por comparar una aspiradora con "la Play 5 de las chicas", ha compartido en sus stories cómo echa de menos su melena larga.

"Tenía muchas ganas de contaros lo 'arrepentida' que estoy", ha comenzado explicando la malagueña, que hace poco también tuvo que hacer frente a varias críticas por la decoración de su casa. "No estoy arrepentida, pero lo que daría por tener mi pelo largo...", ha dicho, aclarando que es consciente de que el corte fue necesario: el pelo que tenía tras su paso por Honduras estaba muy dañado, hasta el punto de sufrir una caída "a nivel extremo" que la llevó a tomar la decisión en plena peluquería, y necesitaba un tiempo de recuperación de al menos dos años.

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"Yo quiero mi pelo largo para hacerme mis ondas", ha reconocido, echando de menos también sus trenzas, unos peinados que ahora, con el pelo corto, ya no puede hacerse. "Con el pelo corto es como que no me gustan a mí las trenzas", ha añadido, dejando claro lo mucho que ha cambiado su día a día capilar desde el drástico cambio.

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Tras esta reflexión, Almudena ha compartido varias fotos con su antigua melena larga, acompañadas de mensajes como "a los hechos me remito", "lloro, que melena" o una referencia a "el morenito que tenía", que según ella "nada que ver" con su color actual.

La influencer, entre risas, se ha mostrado directamente en shock al recuperar imágenes de hace apenas dos meses y medio: "¿Dónde está ese moreno? ¿Dónde está ese pelo?", se preguntaba, sorprendida de lo guapa que se veía en aquel momento sin ser consciente de ello entonces: "Ay, qué guapa, ¿no?".

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Almudena ha cerrado su reflexión con un mensaje muy positivo para sus seguidoras: "Sentíos guapas porque lo sois, dentro de un tiempo vais a decir: pero bueno, qué guapa estaba yo". Un consejo que la propia influencer ha querido aplicarse a sí misma, entendiendo que, aunque ahora eche de menos su antigua melena, necesitaba ese corte para que su pelo pudiera sanar del todo tras los daños sufridos en Honduras, y que ahora solo queda armarse de paciencia hasta que vuelva a crecer.