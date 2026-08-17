Lidia González 17 AGO 2026 - 16:49h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña la exclusiva prenda que iba a ponerse en el reality y confiesa por qué no sucedió

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Almudena Porras ha querido sacar a la luz algunos secretos que sus seguidores desconocen sobre su paso por el reality que hizo que saltase a la fama. Después de sincerarse sobre sus planes de ampliar la familia con Borja Silva, la andaluza muestra un vestido que no se llegó a poner en ‘La isla de las tentaciones’. La influencer ha explicado el motivo por el que esto sucedió y desvela todos los detalles sobre este sorprendente episodio. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha mostrado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Es un vestido que nunca lo habéis visto”, comienza explicando la creadora de contenido. Muy orgullosa y con mucha ilusión, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ enseña la exclusiva prenda, que se trata de una pieza única y hecha a mano en color rojo: “Me lo hizo mi tía costurera con mucho amor”. La influencer, que ha contado los desajustes que sufre en su regla desde su regreso de Honduras, confiesa la impactante anécdota por la que nunca pudo lucir este vestido en el programa: “Tuve que ir a las ocho de la noche a por otro”.

Almudena Porras abre las puertas de su vestidor: su prenda más preciada

Almudena Porras, por fin, ha podido compartir el gran sueño que ha cumplido y ha querido que todos sus seguidores sean partícipes de este esperado momento. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su vestidor. La creadora de contenido enseña la colección de ropa que tiene y muestra su prenda más preciada. Además, presume de un icónico traje que llevó tanto a su paso por el reality de República Dominicana como para uno de los momentos más importantes como modelo. ¡Dale al play y descubre todo lo que esconde el armario de la andaluza, en exclusiva, para Mediaset Infinity!