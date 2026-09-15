Claudia Barraso 15 SEP 2026 - 18:36h.

El primer bebé en común de Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams nació el pasado lunes

Las primeras imágenes de Alejandra Onieva embarazada de Jesse Williams: "Vida"

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Alejandra Onieva Y Jesse Williams ya han sido padres de su primer hijo en común. Fue este pasado lunes 14 de septiembre cuando la hermana de Íñigo Onieva dio a luz de su primogénito, meses después de que saltase por sorpresa la noticia de que estaban esperando un hijo poco más tarde de la boda en secreto en Estados Unidos.

Según ha confirmado el periodista Alberto Guzmán, quien también confirmó que se habían dado el ‘sí quiero’ en una ceremonia íntima, el primer bebé del matrimonio es un niño. Una noticia que ha llegado cuatro días antes de lo esperado, ya que Alejandra saldría de cuentas el 18 de septiembre. Además, el periodista ha confesado también en el programa ‘El Sótano Club’, que “toda la familia está muy contenta y que la madre está bien”.

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Desde que Alex Onieva reveló su embarazo a través de un post en redes sociales, no ha dudado en lucir tripita en muchas otras fotografías y vídeos, como la última que publicó hace tres semanas, que ya se le notaba una barriga muy pronunciada y sobre todo muy feliz y disfrutando de esa etapa.

El silencio de Jesse Williams

En cambio, el actor sigue prefiriendo dejar su lado más personal alejado de las redes sociales y del foco mediático, porque en su perfil de Instagram ha preferido no confirmar nada ni del embarazo y mucho menos del nacimiento del que ya es su tercer hijo.

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Aunque por el momento no hay más información sobre el bebé de esta pareja, parece que todo el parto salió bien y que no hubo ninguna complicación. Lo que se desconoce es si el parto se ha producido en España o habrían viajado a Estados Unidos para estar cerca de la familia del padre. Por parte de los más cercanos a Alejandra no hay tampoco más detalles sobre este nuevo miembro de la familia.