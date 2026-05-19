Claudia Barraso 19 MAY 2026 - 17:37h.

Alejandra Onieva deja ver en Instagram su tripita de embarazada y publica un carrusel de imágenes de su nueva etapa

Alejandra Onieva y Jesse Williams esperan su primer hijo tras conocerse hace unos días su boda íntima

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Alejandra Onieva no deja de sorprender y esta vez lo hace por todo lo alto y confirmando un secreto a voces. La hermana de Íñigo Onieva y cuñada de Tamara Falcó ha lucido tripita de embarazada en su perfil de Instagram donde no ha publicado ni una, ni dos, sino un carrusel de imágenes donde deja ver en qué estado se encuentra.

Hace unas semanas que conocíamos su boda secreta con el actor tan famoso de ‘Anatomía de Grey’, Jesse Williams. Días después salieron a la luz las primeras noticias de que los recién casados estarían esperando su primer hijo y, tras unos días más de silencio, la española de 33 años ha querido confirmar lo que era ya casi una evidencia.

Con un carrusel de imágenes y videos donde ella aparece espectacular luciendo muy feliz una barriguita que cada vez se le va notando más, ha querido describir esta nueva etapa de su vida como “vida” tal y como escribía ella en el propio post de Instagram. En la primera imagen y a pesar de que sale de frente y con un vestido negro, ya se le puede ver unas curvas en su vientre que dejan sorprendidos a todo el que no sepa qué ha pasado en su vida en los últimos meses.

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La pareja trata de desconectar y disfrutar del embarazo

Pero es que no ha querido dejar pasar la oportunidad de enseñar su cuerpo y así lo ha hecho con un vídeo que aparece con un vestido ajustado rojo en una playa lloviendo y, por supuesto, con una gran sonrisa en la cara. Aunque no aparezca con su ya marido, Alejandra puede dejar intuir que en esta etapa los dos están disfrutando del embarazo, acompañados y relajados en la playa, ya que ella aparece fotografiada en la arena y frente a la orilla en varias imágenes.

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Sin duda, la prioridad del matrimonio está siendo disfrutar de este proceso, que para ella es la primera vez, pero no la de Jese Williams, ya que tiene dos hijos de su anterior matrimonio. Aun así, la paz y tranquilidad están siendo los protagonistas de esta bonita historia que están creando los dos actores.

Las reacciones a su publicación

La publicación ha conseguido en unas horas miles de ‘likes’ y de comentarios de muchos de sus amigos y seres más queridos, como el de los actores Jon Kortajarena, Aura Garrido o Viviana Serna, que han respondido a estas imágenes muy sorprendidos e ilusionados ante la esperada noticia.

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Por su parte, el actor estadounidense todavía no se ha lanzado a publicar nada sobre su tercer hijo y su romance con Alejandra, pero es que en su perfil no aparece gran cosa de su vida privada, sino que prefiere mantener reservada esta parte de su vida y mostrar el lado más profesional a pesar de estar viviendo una de las etapas más bonitas de su vida, con esta nueva ilusión.