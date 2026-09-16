El accidentado vuelo del cocinero José Andrés a Dallas por el impacto de varias aves

El avión ha tenido que regresar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras sufrir un impacto durante la salida

El chef José Andrés ha relatado lo ocurrido desde el avión, agradeciendo la rápida respuesta de personal de vuelo, Guardia Civil y bomberos

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Un vuelo de Iberia con destino a la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, ha tenido que regresar a su punto de origen, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras sufrir un impacto con aves este martes. En él viajaba el cocinero José Andrés, quien ha relatado el accidente a través de sus redes sociales.

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"El sonido de los motores no era el habitual", explica en su mensaje, donde ha agradecido la profesionalidad de los pilotos y de todo el personal de vuelo.

El avión ha regresado al aeropuerto de la capital sin incidencias

El cocinero también ha destacado la rápida respuesta de la Guardia Civil y de los bomberos, que estaban esperando la llegada del avión en la pista. "¡Gracias a todos!", se continúa leyendo en su mensaje.

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Controladores Aéreos también han informado a través de su cuenta de X sobre lo ocurrido. "Desde el centro de posición de Madrid les posicionamos vectores y les damos un patrón de espera hacia el sur para que los pilotos puedan hacer sus comprobaciones antes de regresar al aeropuerto", explican en un vídeo.

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En estos vuelos, continúan, "al estar bastante cargados de combustible, es posible que necesiten hacer alguna descarga del mismo". "Los pilotos os comunican que no es necesario hacer esperas adicionales, así que los reconducimos dándole vectores hacia la pista 32 izquierda", relatan.

"Aterrizamos perfectamente y todo está bien", ha explicado el cocinero después de que la incidencia se solucionara sin incidentes.