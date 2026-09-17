Claudia Barraso 17 SEP 2026 - 20:48h.

Unas fotografías que publicó la joven actriz en redes sociales hizo levantar todas las sospechas

Millie Bobby Brown se sincera más que nunca sobre la adopción de su hija: "Siempre quise ser madre, y adoptar fue la primera opción"

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Millie Bobby Brown ha vuelto a adoptar y se convierte en madre por segunda vez junto a su marido Jake Bongiovi. A sus 22 años y 24 años respectivamente, el joven matrimonio se convierten en padres por segunda vez con la inesperada llegada del bebé que tanta felicidad ha traído a la familia.

Esta información ha sido adelantada por el medio ‘People’ aunque los integrantes de la familia no han confesado nada sobre esta noticia que ha pillado por sorpresa a muchos, pero coincide justo con la fecha que hace un año la pareja reveló que daban el paso de ser padres por adopción. Su primera hija es una niña de la que la actriz ha hablado mucho en algunas entrevistas.

Sin embargo, algunos de sus seguidores sí que se pudieron oler que Millie estaría podría haber ampliado la familia por un carrusel de imágenes que publicó el pasado 7 de septiembre con una serie de fotografías y vídeos de un viaje que hicieron por Dolomitas, Italia.

La publicación que levantó sospechas

En uno de esos contenidos aparecía la actriz cogiendo a su hija y su marido con un portabebés sujetado al pecho, algo que podría indicar que ya tenían a su segundo hijo cuando decidieron hacer este viaje todos juntos. La imagen no tardó en llenarse de comentarios y especulaciones confirmando que tenían otro bebé y que sería adoptado porque la actriz no había estado embarazada.

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Y aunque Millie ha hablado en muchas ocasiones de su primera hija, nunca ha revelado su rostro, ni siquiera su nombre. Además, desde la llegada de la pequeña a la familia, pedían respeto y privacidad para todos ellos. Parece que con este nuevo miembro de la familia, del que todavía no se conoce el sexo, la familia mantendrá la misma privacidad que hasta entonces, sin querer dar más detalles sobre los pequeños.