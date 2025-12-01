Celia Molina 01 DIC 2025 - 10:55h.

La máxima protagonista de 'Stranger Things' ha revelado que se ha cambió el nombre después de casarse con Jake Bongiovi

El estreno de la quinta y última temporada de 'Stranger Things' ha generado un tremendo hype sobre sus actores protagonistas. Después de tres largos años de espera, por fin, los hermanos Duffer han publicado la primera parte de la temporada final de la serie, que continuará el próximo 26 de diciembre con la entrega de un nuevo paquete de capítulos. Siendo Millie Booby Brown (Once) la máxima protagonista de esta "última aventura", es cierto que Will Byers, el personaje interpretado por Noah Schnapp, volverá a colocarse en el centro de la trama (sin spoilers) y de la lucha contra Vecna y sus monstruosos secuaces.

Ha sido en una entrevista con estos dos actores, Millie y Noah, que han forjado una amistad inquebrantable durante todos estos años - hasta el punto de que él es el padrino de la niña adoptada por la actriz - donde hemos conocido que Millie Bobby Brown ya no se llama así. Durante la promoción de 'Estado Eléctrico', la película que protagoniza junto a Chris Pratt, la joven ya confesó que, en realidad, su segundo nombre no es 'Bobby', sino 'Bonnie' y que, artísticamente, se lo cambió para "divertirse".

"Ahora me llamo Millie Bonnie Bongiovi"

Sin embargo, al ser Noah sometido a un quiz para saber cuánto conoce realmente a su compañera y gran amiga, ella desveló que, ahora también se ha cambiado el apellido. "Ya no me llamo Millie Bonnie Brown, me llamo Millie Bonnie Bongiovi (o Millie Bon Bon)", dijo la joven actriz, que contrajo matrimonio con Jake Bongiovi, hijo del cantante John Bon Jovi, en el año 2024. Por tanto, a la antigua usanza, tras casarse, renunció a su verdadero apellido para adoptar el de su marido.

Así de férrea es esta relación, cuya boda fue muy comentada por la juventud de los dos miembros de la pareja. Jake y Millie se casaron cuando ella tenía 20 años y él, 22, en una romántica boda en la que Matthew Modine - el actor que interpreta al malvado Papá en 'Stranger Things' - ofició la ceremonia. Aunque muchos pensaron que los dos jóvenes se estaban precipitando, lo cierto es que, en estos años han reforzado su unión, no solo viviendo juntos en la granja que la actriz posee en Georgia y donde ambos cuidan de decenas de animales juntos, sino con la polémica adopción de una bebé, que Millie ha llevado últimamente a todas sus entrevistas.

En las mismas, también ha hablado sobre la supuesta denuncia interna que le puso a su compañero de reparto, David Harbour, poco antes de empezar a rodar esta última temporada. El Daily Mail publicó la noticia sobre un documento que constaba de "páginas y páginas" en los que la actriz que da vida a "Ce" acreditaba el acoso laboral que había recibido por parte del que es su padre adoptivo en la pequeña pantalla, Jim Hopper. Zanjando las certezas que se pudieran tener sobre su mala relación, debida al "carácter intimidatorio de Harbour", Millie (Bonni Bongiovi) ha repetido que siempre se ha sentido "segura" con él en el set.