Patricia Pérez, al límite tras ser víctima de una estafa a pocas horas del bautizo de su hija en común con Lester Duque: "Me va a dar algo"
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sido víctima de una estafa, lo que pone en duda la celebración del bautizo de su hija
En su próximo capítulo de mtmad, la pareja de Lester Duque explicará lo ocurrido y sabremos si habrá podido celebrar finalmente el evento
Patricia Pérez está atravesando uno momento de lo más estresante a tan solo unas horas de un día muy importante: el bautizo de la pequeña Cala. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha recurrido a sus redes sociales para desahogarse con sus seguidores tras sufrir un duro varapalo que pone en jaque la organización del evento previsto para este mismo sábado. Tal y como ha explicado, ha sido víctima de una estafa.
Un bautizo que podremos ver en exclusiva y con todo lujo de detalles en su canal de mtmad. Un capítulo en el que, además, se espera que cuente exactamente lo sucedido con esta estafa que ahora mismo ha detenido los preparativos y que pone en duda la celebración de la fiesta.
"No os imagináis lo que me acaba de pasar. No sé si voy a poder celebrar el bautizo de Cala el sábado porque literalmente me han engañado/estafado y no sé qué voy a hacer a nada del evento", ha comenzado explicando a través de sus stories de Instagram.
Un difícil revés que no podría haber llegado en peor momento para la catalana y su pareja, Lester Duque, ya que sus familiares lo tienen ya todo preparado y están prácticamente en camino para la celebración. "Mañana ya empieza a llegar mi familia y la de Lester. Me va a dar algo", ha expresado desesperada.
Por el momento, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' no ha entrado en detalles específicos sobre cómo habría ocurrido esta estafa, por lo que la incertidumbre de sus seguidores respecto a la celebración del bautizo es máxima. Habrá que esperar a su próximo capítulo de mtmad para saber si finalmente ha podido celebrar o no el bautizo y conocer la naturaleza de lo ocurrido.