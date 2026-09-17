Lorena Romera 17 SEP 2026 - 16:48h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sido víctima de una estafa, lo que pone en duda la celebración del bautizo de su hija

En su próximo capítulo de mtmad, la pareja de Lester Duque explicará lo ocurrido y sabremos si habrá podido celebrar finalmente el evento

Compartir







Patricia Pérez está atravesando uno momento de lo más estresante a tan solo unas horas de un día muy importante: el bautizo de la pequeña Cala. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha recurrido a sus redes sociales para desahogarse con sus seguidores tras sufrir un duro varapalo que pone en jaque la organización del evento previsto para este mismo sábado. Tal y como ha explicado, ha sido víctima de una estafa.

PUEDE INTERESARTE Patricia Pérez se sincera sobre el problema que tiene con sus hijos en común con Lester Duque

Un bautizo que podremos ver en exclusiva y con todo lujo de detalles en su canal de mtmad. Un capítulo en el que, además, se espera que cuente exactamente lo sucedido con esta estafa que ahora mismo ha detenido los preparativos y que pone en duda la celebración de la fiesta.

"No os imagináis lo que me acaba de pasar. No sé si voy a poder celebrar el bautizo de Cala el sábado porque literalmente me han engañado/estafado y no sé qué voy a hacer a nada del evento", ha comenzado explicando a través de sus stories de Instagram.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez y Lester Duque confiesan el elevado precio que les ha costado su cocina italiana

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un difícil revés que no podría haber llegado en peor momento para la catalana y su pareja, Lester Duque, ya que sus familiares lo tienen ya todo preparado y están prácticamente en camino para la celebración. "Mañana ya empieza a llegar mi familia y la de Lester. Me va a dar algo", ha expresado desesperada.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por el momento, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' no ha entrado en detalles específicos sobre cómo habría ocurrido esta estafa, por lo que la incertidumbre de sus seguidores respecto a la celebración del bautizo es máxima. Habrá que esperar a su próximo capítulo de mtmad para saber si finalmente ha podido celebrar o no el bautizo y conocer la naturaleza de lo ocurrido.