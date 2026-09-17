Lorena Romera 17 SEP 2026 - 13:35h.

La influencer se sincera sobre cómo afronta la maternidad en solitario tras la marcha de Asraf Beno a 'Supervivientes All Stars'

El refugio de Isa Pantoja: así es la familia de Asraf Beno, que se ha convertido en su verdadero apoyo

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Isa Pantoja ha vuelto a abrir las puertas de su intimidad para mostrar la realidad de su día a día y cómo está lidiando con la maternidad en solitario tras la marcha de Asraf Beno a 'Supervivientes All Stars'. A través de un tierno story en Instagram, la hija de Isabel Pantoja ha compartido una fotografía de sus dos hijos, Alberto Isla y el pequeño Cairo, juntos en el sofá de casa y protegiendo sus rostros con dos emojis de corazones.

Sobre la imagen, Isa ha explicado a sus seguidores la jornada que acababa de vivir a causa de sus compromisos profesionales y la logística familiar que le toca asumir: "Llegué al hotel a las tres de la tarde y a las seis me recogieron para ir al tren. Al llegar tenía que recoger al peque y luego al mayor. Estoy agotada, pero feliz con mis niños".

Esta estampa familiar llega pocos días después de que la hija de Isabel Pantoja protagonizara una despedida desgarradora con su chico. Al tener que decir adiós a Asraf con motivo de su partida rumbo a Honduras, la joven de 30 años no podía evitar romper a llorar desconsoladamente, dejando patente lo fundamental que es su pareja en sus rutinas y el vacío que deja tras su marcha.

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Esta emotiva despedida y el esfuerzo de afrontar el día a día en soledad se producen, además, en un contexto personal de lo más delicado para ella. Recientemente, durante su intervención en el programa '¡De Viernes!', Isa Pantoja se sinceró abiertamente sobre sus problemas de depresión y admitió que esta afección psicológica estaba afectando a su relación, reconociendo que estaban "discutiendo más".

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A pesar del cansancio acumulado, la distancia y el momento personal que atraviesa, Isa Pantoja demuestra su capacidad de resiliencia, centrándose en el bienestar de sus pequeños y encontrando en ellos su principal refugio.