Lorena Romera 27 AGO 2026 - 16:06h.

La exparticipante de 'LIDLT' cuenta que está preocupada por la actitud que tiene su primogénito con su hermana

Patri Pérez y Lester Duque toman una decisión radical sobre su casa nueva

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Patricia Pérez y Lester Duque están viviendo una etapa de muchas emociones, pero también importantes desafíos en su vida familiar. Tras superar una crisis que casi acaba con su relación, la pareja se reconciliaba a finales de 2025, justo después del nacimiento de su segunda hija. Ahora, la pareja de 'La isla de las tentaciones' ha visibilizado los problemas que tienen con sus hijos. Especialmente por las dinámicas de convivencia que están surgiendo por los celos de Río tras la llegada a casa de Cala.

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A través de un storie publicado en su perfil de Instagram, la influencer se ha desahogado con sus seguidores: "Sinceramente chicos, estos días han sido muy desquiciantes. Literalmente no he tenido tiempo de pasarme por aquí...".

Según ha explicado, su primogénito, de dos años y medio, ha empezado a tener ciertos comportamientos con su hermana que le tienen algo preocupada: "Río está superdesafiante, pega un montón a Cala. No puedo despistarme ni un solo segundo, le estira del pelo, le pone cojines en la cara... de todo".

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A esta complicada actitud en el ámbito familiar se le ha sumado un desajuste en las rutinas de sueño del mayor: "A eso súmale que lleva dos días sin dormir siestas en todo el día hasta que se duerme por la noche. ¿Será que está creciendo y no lo necesita? No lo sé".

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Unos episodios que están suponiendo una gran sobrecarga emocional para ella. "Qué duro está siendo... Además estoy organizando todo el tema del bautizo, que queda nada, y seguimos a tope con cosas de la casa", ha explicado Patricia Pérez Iglesias, disculpándose ante su comunidad por estos días algo más desconectada de lo habitual en redes sociales y visibilizando esa otra cara de la maternidad.