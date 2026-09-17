Lucía Sánchez explica el motivo de su ruptura sentimental, en pleno proceso de fertilidad para convertirse en madre soltera
La exparticipante de 'LIDLT' se ha sincerado sobre la ruptura con Pablo, que llega mientras se somete a pruebas de fertilidad para convertirse en madre
Lucía Sánchez, sobre su proceso de fertilidad: "Ya han encontrado el donante compatible genéticamente"
Lucía Sánchez se ha sincerado sobre la ruptura con su novio a través de sus historias de Instagram. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'GH DÚO' ha confirmado públicamente el fin de su historia con Pablo justo en un momento crucial de su vida personal: el proceso de fertilidad con el que busca convertirse en madre soltera.
A través de un story publicado en sus redes sociales, la gaditana ha querido despejar cualquier tipo de especulación después de que un usuario le preguntase directamente: "¿Qué ha pasado con Pablo? Parecía buen chico". Una pregunta que ha provocado que Lucía rompa su silencio para dejar claro que no existen malos entendidos ni rencores tras la decisión:
"No lo parecía, lo es. No siempre se acaban las cosas por algo malo. Todo bien, nos llevamos muy bien, no pasa absolutamente nada ahí... Cosas de la vida que hemos hablado entre él y yo y ya. No se sabe el futuro", ha confesado con total transparencia.
Una ruptura en pleno proceso de maternidad en solitario
Esta confesión sentimental llega en un momento de intensos cambios para la influencer. La mamá de Mía -su hija fruto de la relación que mantuvo con Isaac Torres- se encuentra sumergida de lleno en un proceso de fertilidad para volver a ser madre en solitario.
Recientemente, la gaditana compartía emocionada con su comunidad los últimos avances de su proceso médico, confirmando que la clínica ya ha localizado a un donante compatible. Al no presentar problemas de fertilidad, la creadora de contenido ha explicado que los trámites avanzan a buen ritmo tras realizarse las correspondientes pruebas.
Así, a pesar del final de su relación, Lucía Sánchez reafirma su firme deseo de ampliar la familia y darle un hermano o hermana a su hija Mía, demostrando que afronta esta nueva etapa con madurez, seguridad y las ideas muy claras.