Lidia González 07 SEP 2026 - 13:20h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ enseñan su cocina nueva, con los materiales de mejor calidad y encimera porcelánica

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Patri Pérez y Lester Duque no han querido dejar pasar la oportunidad de mostrar una de sus partes favoritas de su hogar ya reformado. Después de tomar una decisión radical de su casa nueva, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ presumen de su cocina italiana y confiesan el elevado precio que les ha costado. Los influencers no han escatimado en detalles al respecto y se sinceran con todos sus seguidores frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido llevan mucho tiempo poniendo esfuerzo y corazón en la reforma integral de su casa, que tiene 10.000m2 de terreno, y en cuanto la han tenido lista la han presentado en el canal de mtmad de la catalana, ‘Renaciendo’. Especialmente, han querido hacer hincapié en una de las estancias que más les gustan: “Es la zona más bonita de la casa”. La influencer enseña su cocina abierta e integrada al salón, con más de 50m2, con una encimera porcelánica y con algunos accesorios para favorecer la comodidad de su uso.

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Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado el dineral que les ha costado, asegurando que, incluso, la encimera se la hicieron en Italia. Los creadores de contenido afirman que han “elegido las mejores calidades”. En un estilo nórdico y japandi, la pareja ha pensado en todos los detalles de su hogar: “Era la casa del terror y se convirtió en la casa de nuestros sueños”.

El precio total de la reforma integral de su casa nueva

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Patri Pérez y Lester Duque no solo han compartido cuánto les ha costado la espectacular cocina abierta de su nuevo hogar, sino que han desvelado el precio total de la reforma integral de su casa. Con mucha ilusión por poder enseñar todos los detalles después de tanto tiempo, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han hecho un recorrido completo por todas las estancias. ¡Dale al play y descubre todo lo que han mostrado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!