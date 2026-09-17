Las autoridades mexicanas continúan reconstruyendo cómo fue la noche en la que Claudia Tacoronte fue asesinada

Publican la última imagen de Claudia, la joven española asesinada en México, momentos antes del crimen

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CuernavacaLas autoridades mexicanas continúan con la búsqueda de El Trompas, el presunto asesino de Claudia. El crimen de esta joven de 21 años que fue asesinada a puñaladas cuando se encontraba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en la Casa de Cultura de Cuautla ha sacudido a la comunidad española y mexicana.

Cada día que pasa, se van conociendo más detalles de este asesinato que ha indignado a la comunidad educativa del estado mexicano de Morelos. Tras publicar la última imagen de la joven momentos antes de que sufriese esta agresión que acabó con su vida, las autoridades mexicanas continúan reconstruyendo cómo fue la noche en la que Claudia Tacoronte fue asesinada.

Los últimos momentos con vida de Claudia

Precisamente, gracias a la información difundida por el medio de comunicación 'El Universal', ha sido una de las vecinas de la zona que se encontraba junto a Claudia la que ha querido narrar cómo fueron y cómo se vivieron los instantes tras el ataque armado.

Alma, esta vecina que acompañó a Claudia en sus últimos momentos con vida, ha querido mandar un mensaje directo a la familia de la joven para mandarle ánimos y relatarles que, en ningún momento, dejaron a la estudiante sola: "Quiero decirles que nunca dejamos sola a su hija. Había una señora que le estuvo rezando; otra muchacha le agarró la mano para tocarle el pulso. Yo le toqué la mano y su mano se desvaneció; es algo horrible, pero fuimos como 10 personas, entre los que llamaban, los que cuidaban la puerta para enfrentar al homicida en caso de que regresara".

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Justo después, la vecina mexicana ha denunciado que, en su opinión, si la ambulancia hubiese llegado a tiempo, podrían haberle salvado la vida a Claudia: "La chica tampoco aguantó; yo creo que, entre la cuchillada, aguantó como otros 10 minutos, pero si la Cruz Roja hubiera llegado en cinco minutos, yo siento que sí se salva. Yo entré en shock".

La última imagen de Claudia

Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas ya han emitido una orden de detención contra el presunto asesino de Claudia Tacoronte, conocido como El Trompas. La Policía intenta reconstruir los hechos del ataque con imágenes de momentos previos. En una de ellas, se puede ver a la joven en el acto al que acudió dentro de la Casa de la Cultura momentos antes de que fuese asesinada.

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Precisamente ha sido este pasado miércoles cuando las autoridades mexicanas han desplegado un operativo de búsqueda y captura contra el presunto responsable del asesinato de la estudiante. El principal sospechoso fue identificado como Javier Francisco, pues las leyes mexicanas protegen la identidad de las personas acusadas mientras enfrentan una investigación penal.

¿Quién es El Trompas?

El rostro del hombre fue difundido en una ficha de búsqueda emitida por Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, donde es señalado como "probable responsable del delito de feminicidio".

Las autoridades solicitaron así el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Francisco Javier, quien aparece en la fotografía con cabello corto y oscuro, tez morena, barba y bigote recortados.

El asesinato de Claudia

La joven española había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio entre la UAEM y la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil. Tacoronte residía en Cuernavaca y se había desplazado a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en la Casa de Cultura de Cuautla, donde buscó ayuda luego de haber sido atacada con un arma blanca.

Además, testigos denunciaron en el video un presunto retraso en la llegada de los servicios de emergencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades tras la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque ni si existieron razones de género para procesarlo como feminicidio, delito bajo el cual se investigan inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país.

La familia de Claudia denuncia el abandono que ha sufrido desde el crimen

Por su parte, la familia de la joven asesinada ha denunciado el abandono que ha sufrido por parte de las instituciones durante los primeros días desde que sucediese este crimen. Lara Tacoronte, la hermana de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR) ha cuestionado "por qué le asignaron" ese destino y ha mostrado su "enfado" y el de sus padres en torno a la organización del intercambio.

Así, en un vídeo difundido en sus redes sociales, la joven asegura sobre su hermana Claudia: "No es que dijeras tú que quería irse a México y a esta zona en concreto, o a este país en concreto. No, ella solicitó el intercambio y a ella le asignaron ese sitio". Tras esto, pregunta: "¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio? Una mujer a un sitio donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas".

Visiblemente emocionada, Lara describe en el vídeo las circunstancias de la muerte de su hermana, estudiante de la UGR de cuarto de Educación Infantil de intercambio en el estado mexicano de Morelos, y expone: "Alguien intentó robarle el móvil, un hombre, salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto, sin ningún tipo de justificación".

Lara expone las objeciones que los padres de la joven asesinada tenían acerca de que Claudia fuese a México: "Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo"; y añade que antes de que su hermana llegara al país norteamericano, "no la habían avisado, no sabía nada, resulta que en la Universidad en la que iba a estudiar allí, hacía nada, habían asesinado a otras dos chicas".

En este contexto, Lara asegura que tanto ella como sus padres están "muy enfadados" en cuanto a la organización de la movilidad estudiantil; y haciéndose eco de otras manifestaciones sobre el contacto con su familia, asegura que ni a ella ni a sus padres les ha llamado "absolutamente nadie" ni "nadie" les ha preguntado "nada", salvo para "asuntos legales y rollos de papeles".

Sobre la investigación del asesinato de su hermana, señala que espera que "investiguen bien el caso. Que, por favor, encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien. Y, de verdad, que se haga algo al respecto", ha agregado.