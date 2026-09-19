Antía Troncoso 19 SEP 2026 - 02:27h.

Rocío Flores, rota de dolor por el escrutinio público al que se ha visto sometida: "He sentido vergüenza de existir públicamente"

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Rocío Flores se abre en canal en '¡De viernes!' A través de una durísima carta, la nieta de Rocío Jurado se sincera como nunca sobre algunos de los capítulos más oscuros de su vida tras años sometida al escrutinio público. Junto a Bea Archidona y Santi Acosta, la joven confiesa el peor momento de su vida: "Quise desaparecer".

Tras haber "tocado fondo", Rocío Flores se confiesa en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta. Lo ha hecho a través de un carta, escrita de su puño y letra, en la que ha hablado sobre el sufrimiento que ha tenido que soportar durante todos estos años en los que "ha sentido vergüenza de existir públicamente": "Me daba vergüenza salir y encontrarme con alguien que me reconociera y poco a poco empecé a aislarme".

Entre algunas de las declaraciones más duras de esta letra, la nieta de Rocío Jurado admite: "Hubo días en los que no quería hablar, no quería explicar nada, no quería defenderme. Y llegó un punto en el que pensé que lo mejor era desaparecer". "Lo más duro es que empecé a creer que quizás había algo malo en mí y eso te va rompiendo poco a poco".

Rocío Flores, completamente rota: "Me miro al espejo y no me reconozco"

En el plató, Rocío Flores se emociona al hablar sobre su sufrimiento y la vergüenza que ha pasado por sentirse constantemente señalada y asegura que se ha cansado de proteger a todo el mundo. "A mí quien me tuvo que proteger no me protegió. Llevo mucho tiempo que no espero nada de nadie", añade. Sobre el 'hate' constante, Rocío afirma estar cansada: "No paran, diga lo que diga".

Un dolor que durante muchos años llevó en silencio: "Lo último que quería hacer era cargar a la gente con más dolor y más culpa". Sin embargo, ahora "ha llegado a su límite": "Me he dado cuenta de que no tenía más opciones que no recorrer este camino sola. Me he comido todo sola siempre, bien sea por proteger o por vergüenza".

A lágrima viva y rota de dolor, Rocío Flores ha confesado que "no se reconoce" y pide comprensión: "No todo es lo que ves en la tele, no todo es lo que se ha contado. Soy una persona que intento hacer mi vida con normalidad y de la mejor manera. Me merezco que pare un poco la cosa".

Rocío, sobre Rocío Carrasco: "Es mi madre y la querré toda la vida"

Del mismo modo, Rocío Flores ha hablado sobre las carencias que ha tenido en su vida, la principal, "la falta de una madre". No obstante, asegura que "ya no la juzga": "Es mi madre y lo va a seguir siendo toda la vida. La querré toda la vida porque es mi madre, pero las circunstancias son las que son. No la culpo a ella en ese sentido, culpo a toda la gente que se encarga día tras día se seguir machacándome públicamente.