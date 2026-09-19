Fiesta 19 SEP 2026 - 16:45h.

Compartir







Llevamos varias semanas viendo las continuas pullitas que se han ido lanzando Belén Esteban y Juls Janeiro durante sus declaraciones cruzadas. Con los micrófonos de la prensa delante, Belén Esteban y la hija de Jesulín de Ubrique han iniciado una guerra mediática en la que ha habido acusaciones e indirectas varias. Durante todo este tiempo nos hemos preguntado qué pensaban los padres de Julia Janeiro sobre este conflicto y ahora 'Fiesta' tiene, en exclusiva, las primeras palabras de María José Campanario al respecto.

Un colaborador de 'Fiesta' asegura haber hablado con María José Campanario, que se pronuncia sobre este conflicto que tiene a su hija Julia en primera línea de batalla. En su conversación, la mujer de Jesulín de Ubrique ha querido insistir en que tanto ella como su marido apoyan a su hija y todo lo que está haciendo, luego vendría a corroborar que no les parece mal las declaraciones que está haciendo semanalmente ante los medios. Pero hay una frase muy importante que se destaca de esta conversación.

María José se pronuncia sobre la guerra de su hija y Belén Esteban

"Por favor, traslada a Emma y a todo el equipo que por fin se le ha puesto la corona a mi hija que se le había caído, la corona de reina", son sus reveladoras palabras. Emma García traduce estas palabras en algo así como "ha esperado durante mucho tiempo su momento y, por fin, lo tiene". Y es que, al parecer, Juls lo ha pasado mal durante años por toda la presión mediática y que, por eso, ahora se muestra libre a la hora de hablar o de encararse con Belén Esteban o con todo aquel que tenga un conflicto con su familia.

Tras escuchar estas polémicas palabras, el equipo de colaboradores de 'Fiesta' se pronuncia al respecto: algunos consideran que Julia, lo que está haciendo, es salir a defender a sus padres de todo lo que han dicho de ellos a lo largo de los años mientras que otros creen que los padres deberían frenar a su hija porque lo que ha hecho es reabrir una guerra que parecía ya estar cerrada desde hace un tiempo. "Si tan orgulloso está Jesulín de su hija, que coja, se ponga delante de una cámara y hable él", remata Miguel Frigenti.

Belén Esteban asegura que ya tiene autorización de su hija para hablar

Durante años, Belén Esteban se ha mordido la lengua a la hora de exponer sus problemas con Jesulín de Ubrique porque su hija se lo tenía prohibido. Pero esto ahora ha cambiado, tal y como ha desvelado 'la patrona' a los medios. Ahora tiene "permiso" por parte de su hija y lanza una pullita a su expareja: "Él nunca ha tenido cojones para salir y hablar".