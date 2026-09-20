La mayoría de las personas que conocieron a este pequeño fue a través de su enorme pasión por los Pokémon

Sus padres decidieron dejar los tratamientos contra el cáncer una vez que su enfermedad avanzó

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Avery, conocido en redes sociales como Avery The Poke Kid, ha muerto a los 12 años. Sus padres, Christian Garcia y Rebecca Rosa-Valentin, han sido los encargados de comunicar su fallecimiento el 19 de septiembre. El pequeño llevaba ocho años conviviendo con un pancreatoblastoma, una forma extremadamente rara de cáncer de páncreas infantil.

La mayoría de las personas que conocieron a este pequeño fue a través de su enorme pasión por los Pokémon. Avery compartía aperturas de sobres, cartas y momentos de su vida cotidiana para tener un poco de normalidad entre los tratamientos, las visitas al hospital y para alegrar a otros niños enfermos.

Su sueño: alcanzar 100.000 suscriptores en YouTube

Sus padres decidieron dejar los tratamientos contra el cáncer una vez que su enfermedad avanzó. Pero Avery tenía un deseo que quería cumplir: alcanzar los 100.000 suscriptores en YouTube y conseguir la placa de plata de la plataforma. La comunidad de Pokémon se movilizó y la cifra creció rápidamente. El 10 de septiembre pudo abrir personalmente su premio ante la cámara. “Lo conseguimos”, escribió entonces su familia.

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Nueve días después, sus padres anunciaron su muerte en redes sociales. Acudieron al hospital pensando que todavía les quedaban meses juntos pero la enfermedad avanzó rápido. Avery pasó sus últimos momentos acompañado por su familia en uno de sus lugares favoritos del centro, su jardín situado en la azotea.

Sus padres le dedicaron unas palabras semanas antes de su fallecimiento para recordar que la enfermedad nunca lo definió, sino que solo formaba parte de su historia: “Nunca necesitaste luchar para hacernos sentir orgullosos de ti”.