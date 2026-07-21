Lauren Tom, conocida por ser la primera novia de Ross Geller tras su divorcio, ha acudido a las redes sociales para lanzar una petición sobre la situación de su hija

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La actriz Lauren Tom, recordada por los fans de 'Friends' por interpretar a Julie, la primera novia seria de Ross Geller tras su divorcio de Carol, ha compartido una de las noticias más difíciles de su vida. A través de una emotiva publicación en Instagram, la intérprete ha desvelado que su hija Ellie, de 25 años, ha sido diagnosticada de osteosarcoma, un tipo poco frecuente y agresivo de cáncer de huesos.

Tom, de 64 años, ha querido hacer pública la situación para pedir apoyo a sus seguidores y agradecer el cariño que ya está recibiendo su familia mientras afrontan el tratamiento de la joven.

Junto a varias fotografías de Ellie, la actriz ha explicado que están volcados en ayudarla a superar la enfermedad y quiso reconocer la ayuda que están recibiendo de familiares, amigos y del equipo médico que la atiende.

"Hoy quería compartir una noticia muy dura. Esta es mi preciosa hija, Ellie. En estos momentos está luchando contra un osteosarcoma (cáncer de huesos) y mi familia y yo estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para ayudarla a recuperarse", comienza Tom.

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"En momentos como este recuerdo una frase de Fred Rogers: 'Busca a quienes ayudan'. Con ese espíritu, quiero dar las gracias a nuestros amigos y familiares, así como a los increíbles médicos y enfermeras de Cedars-Sinai por su apoyo, su amor y sus cuidados incondicionales. Es realmente emocionante comprobar hasta qué punto la gente está dispuesta a tender la mano", ha añadido, agradeciento al personal sanitario y a su entorno más cercano por haberse preocupado sobre la salud de su hija.

Asimismo, ha manifestado que la joven es "una persona increíble: profunda, sensible, sabia, fuerte, valiente, inteligente y con un gran sentido del humor. Es hermosa por dentro y por fuera".

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Finalmente, ha dejado claro que "tenemos un largo camino por delante", y ha lanzado una petición a sus seguidores: "Os agradecería muchísimo que la tuvierais presente en vuestras oraciones para que consiga una recuperación completa y, si os apetece, le dejéis un mensaje de ánimo aquí o en su cuenta. Muchas gracias por leerme y por vuestro apoyo".

El osteosarcoma es el tipo más frecuente de cáncer óseo. Suele desarrollarse en los huesos largos, especialmente en brazos y piernas, y afecta con mayor frecuencia a niños, adolescentes y adultos jóvenes. Su tratamiento suele combinar quimioterapia y cirugía, y el pronóstico depende, entre otros factores, de si el tumor se ha extendido a otras partes del cuerpo.

Quién es Lauren Tom

Aunque para muchos siempre será recordada por su aparición en 'Friends', Lauren Tom cuenta con una extensa carrera en cine, televisión y doblaje.

En la popular comedia interpretó a Julie, una paleontóloga con la que Ross Geller, interpretado por David Schwimmer, inicia una relación sentimental durante la segunda temporada. Su personaje se convirtió en uno de los principales obstáculos para el esperado romance entre Ross y Rachel Green.

Fuera de 'Friends', también ha participado en películas como 'The Joy Luck Club' y ha puesto voz a personajes de exitosas series de animación como 'Futurama', 'King of the Hill' y 'American Dad!', convirtiéndose en una de las actrices de doblaje más reconocidas de Hollywood.