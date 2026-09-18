Lloran la muerte de Gonzalo, de 12 años, en Jerez de los Caballeros, Badajoz: "Era un niño espectacular"

Alberto Rosa 18 SEP 2026 - 19:54h.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto y ha suspendido las actividades para el fin de semana

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La localidad pacense de Jerez de los Caballeros llora este viernes la trágica muerte de uno de sus vecinos más jóvenes, Gonzalo, de solo 12 años. Un día “de dolor, impotencia y de una tristeza absoluta”, aseguraba el alcalde de la localidad, Raúl Gordillo, en sus redes sociales.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto en los que ondean a media asta las banderas de todos los edificios públicos. Asimismo, se han suspendido todos los actos oficiales programados para este fin de semana.

El cuerpo del pequeño Gonzalo fue localizado en la tarde del jueves en el interior de su domicilio y las primeras actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil no apuntan a la participación de ninguna otra persona en su muerte. Las autoridades han abierto las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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Mientras, la localidad de Jerez de los Caballeros ha mostrado su pésame por la triste noticia. “Hoy me cuesta especialmente encontrar las palabras. Ya no sólo como alcalde, sino también en lo personal, porque conozco y quiero profundamente a esta familia. Una familia buena, cariñosa, cercana, a la que adoro y a la que hoy me toca acompañar en uno de los momentos más duros que puede vivir una familia”, ha señala el alcalde de la localidad, Raúl Gordillo, en un comunicado.

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“Sólo quiero que sepan que no están solos. Que tienen detrás a todo un pueblo que los quiere, que los acompaña con respeto y que llora con ellos.

Era un niño ESPECTACULAR: bueno, cariñoso, alegre, que deja una huella imborrable en nuestra sociedad y el ejemplo de amor y bondad para siempre.

A su familia, a sus amigos y a todos los que lo querían, todo mi cariño, mi abrazo y mi corazón. Que la virgen que nos regalasteis a Shiray y a mí por nuestra boda y su abuela Esperanza lo abracen muy fuerte para la eternidad y de consuelo a sus padres, hermano, abuelos y demás familia. Hoy y siempre Jerez con vosotros”, concluye la nota.

"Un niño respetuoso, cariñoso, sensible y amigo de sus amigos"

También se ha sumado a las condolencias el Colegio de Educación Infantil y Primaria El Rodeo, centro en el que estudiaba el menor. “Desde la familia de El Rodeo queremos abrazaros, acompañaros y transmitiros todo nuestro cariño. Hoy compartimos vuestro dolor y sentimos profundamente la pérdida de nuestro Gonzalo; un niño respetuoso, cariñoso, sensible y amigo de sus amigos, que deja una huella muy especial en todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él tantos momentos”.

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También han señalado que se sienten “profundamente afortunados por haber formado parte de su vida y por haber tenido el honor de acompañarlo en su camino. Su ternura, su amabilidad y su manera de ser permanecerán siempre en nuestro recuerdo”, han concluido.