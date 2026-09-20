Fiesta 20 SEP 2026 - 17:02h.

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La semana pasada, Pipi Estrada anunció en 'Fiesta' que debía someterse a una biopsia por una herida que tenía en la sien: "En los últimos días noto que esa herida se convierte en un cráter y me asusto, me doy cuenta de que esta herida no es normal. Estoy un poco acojonado. Me van a realizar una biopsia para ver por qué no se cura esa herida", llegó a confesarle a Emma García. Cabe destacar que el colaborador de 'Fiesta' lleva un año con esa herida en su piel.

Ahora, han saltado las alarmas por unas imágenes que han llegado al programa y en las que se ve a Pipi Estrada acudiendo al servicio de urgencias de un hospital en compañía de su hija y protegiéndose la herida del sol con una gorra. ¿Qué ha ocurrido para que el colaborador termine allí? Hablamos en directo con Pipi Estrada, que nos aclara el motivo de su visita al hospital y nos devela en qué punto se encuentra su problema de salud.

Pipi Estrada aclara por qué acudió al hospital

Pipi Estrada se encuentra en plató para aclarar el motivo de su visita al hospital: "Físicamente me encuentro bien, no tengo síntomas raros ni extraños, pero estas imágenes me sorprenden. Lo que pasó fue que el doctor me llamó el día anterior y me dijo que quedaban tres días para la biopsia, preguntándome cuanto tiempo llevaba sin hacerme una analítica, y por eso fui al hospital".

El colaborador desvela que aún no ha recibido los resultados de esta analítica y confiesa cómo se siente ante esta incertidumbre (tanto por la analítica como por la biopsia): "Miedo no siento, pero sí respeto. Debemos ser más responsables con nosotros mismos, no huyendo de los médicos. A veces solucionamos problemas si llegamos a a tiempo", es su importante mensaje al respecto.