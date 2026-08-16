Fiesta 16 AGO 2026 - 21:05h.

El colaborador de 'Fiesta' ha protagonizado unas tórridas imágenes junto a su novia Lola y ha tenido que hacer frente a los que aseguran que su novia "le trata mal"

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Pipi Estrada no deja de sorprendernos. El que fuera pareja de Terelu Campos se ha caracterizado siempre por ser muy apasionado en los asuntos del amor y ahora, a sus 69 años, la cosa no ha cambiado. 'Fiesta' ha emitido en exclusiva unas imágenes del colaborador en compañía de su novia Lola disfrutando de lo que parece ser un día de playa.

La pareja, que mantiene una relación desde hace algo más de dos años, disfrutó de un tórrido día en una cala en el que no faltaron los besos, las caricias y algún que otro momento subido de tono.

Los colaboradores de 'Fiesta' reaccionaban a las tórridas imágenes apuntando que no es oro todo lo que reluce. Según un testigo del apasionado momento, Lolita en más de una ocasión "habló mal a Pipi" protagonizando más de un momento de tensión.

Pipi Estrada sale en defensa de su novia

Pese a las palabras del testigo y a los comentarios de los colaboradores, Pipi ha salido en defensa de su chica explicando que Lolita es muy pasional pero también "muy buena chica":

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"Mi Lolita y yo lo que hicimos fue dejarnos llevar en una calita, nosotros estamos viviendo una luna de miel (...) Todas las parejas tienen momentos de discrepancia. Lo que tengo que decir de mi Lolita es que nunca jamás me ha gritado, a mí Lolita me da equilibrio emocional, paz y confianza. Lola es una persona con una gran humanidad. Los amores tienen sus etapas, yo estoy ahora viviendo una etapa diferente. Lola es una mujer muy respetuosa, nunca me ha faltado al respeto".

Amor Romeira tiene información sobre la novia de Pipi Estrada

Una de las personas que tiene mucho que decir sobre Lola, la novia de Pipi Estrada, es Amor Romeira. La colaboradora de 'Fiesta' ha contado que este verano, cuando conoció a Lola, se sintió muy mal tratada por ella y cree tener la respuesta al por qué:

"Pues lo que yo viví a mí no me gustó, ¿tú crees que yo me merezco que me traten como me trató ella? Cuando yo conocí a Lola me di cuenta de que esa mujer odia el mundo de Pipi, odia a los compañeros de Pipi y yo por ella me sentí maltratada. Luego me he enterado de que me trató así porque Pipi un día me dio un beso y ella está celosa de mí".