La icónica supermodelo ha lamentado a lo largo de los años la presión que supuso para sus hijos crecer en una familia famosa

Richard Gere y Cindy Crawford, unidos de nuevo 30 años después a través de la serie que protagonizan sus hijos

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Hay pocas tragedias más devastadoras que la pérdida de un hijo. Para Cindy Crawford, la icónica supermodelo que durante años intentó proteger a su familia del escrutinio público mientras libraba una batalla silenciosa y desesperada junto a su hijo Presley Gerber contra la depresión y la adicción a las sustancias, el fallecimiento de este a los 27 años representa el desenlace más desgarrador de una lucha marcada por el amor incondicional, la angustia y una resiliencia inquebrantable.

El joven falleció este domingo en un centro de rehabilitación, según han informado varios medios, sin que por el momento se haya hecho pública la causa de su muerte. Lo que sí que se sabe es que su fallecimiento llega tras años de problemas con las drogas y la salud mental. Problemas sobre los que él mismo habló abiertamente en sus redes sociales y con los que lidió con el apoyo de su familia.

Crawford, de 60 años, se había mostrado orgullosa de cómo Presley decidió visibilizar sus problemas detallando su tratamiento con medicamentos -como la ibogaína o las benzodiacepinas para los ataques de pánico- y servir de ayuda a otras personas en situaciones similares, definiéndole cariñosamente como "un guerrero". Pese a sus constantes recaídas en la adicción, la supermodelo nunca dejó de expresar su admiración por su resilencia. Con motivo de su 27 cumpleaños el pasado mes de julio, le dedicó un emotivo mensaje: "¡Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi pequeño!".

"Los niños no escuchan lo que dices, sino que te observan"

Durante décadas, la filosofía de crianza en el hogar de Crawford y su esposo, el empresario Rande Gerber, estuvo firmemente anclada en la privacidad. Crawford siempre sostuvo una premisa fundamental sobre la maternidad: "Lo que he aprendido de la crianza es que los niños realmente no escuchan lo que dices, sino que te observan". Bajo ese lema de predicar con el ejemplo, la familia intentó construir un entorno de normalidad para sus dos hijos, Presley y Kaia, pero no fue sencillo. “Cuando eran niños, tenían una vida normal. Pero el problema es que están los paparazzi y es un poco raro cuando tu hija de 3 años pregunta por qué ese tipo nos está tomando fotos. Nunca supe qué responder”, contaba Cindy en una entrevista reciente.

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"Crecer en una familia famosa les ha añadido mucha presión, además en la era digital. A veces les pido perdón, porque yo con 20 años solo pensaba en mí misma y no pensaba en cómo mis acciones afectarían a mis hijos (...) Con suerte, esperas que aprendan cómo lo has gestionado tú, pero ellos tienen que emprender su propio camino", se sinceraba hace unos años al inaugurar un showroom en West Hollywood (California) del Grupo Cosentino. Pero a medida que Presley crecía y trataba de seguir los pasos de su madre en la implacable industria del modelaje, la realidad impuso sus propias reglas. Tras años de altibajos públicos, incluyendo un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en 2019, el primogénito de la supermodelo tomó una decisión que cambiaría la dinámica familiar.

Honestidad brutal

Presley comenzó a detallar con crudeza su dura batalla contra la depresión profunda y los ataques de pánico. En lugar de esconder las recetas médicas, las idas y venidas emocionales o sus ingresos a centros de ayuda, el joven eligió mostrarse vulnerable en público y, con suerte, quizás ayudar a quien estuviese en una situación parecida a la suya. Lejos de juzgar o intentar matizar la cruda honestidad de su hijo, la icónica modelo utilizó las mismas plataformas digitales para arroparlo. El pasado diciembre, cuando Presley compartió un desgarrador vídeo sobre los tratamientos que requería para lidiar con su salud mental, Crawford dejó unas reveladoras palabras en la sección de comentarios: "Presley, te queremos y no estás solo".

La magnitud de lo que se vivía de puertas para adentro fue descrita de manera muy lúcida por su hermana menor, Kaia Gerber. En una sincera entrevista concedida a la revista Vogue, la exitosa modelo reflexionaba sobre lo que significó crecer a la sombra de una adicción que se prolongó durante más de una década: "Cuando algo así ocurre en una familia, todo el mundo se ve afectado; prácticamente nos niveló a todos".

A pesar del desgaste, Kaia también admiraba profundamente la forma en que su hermano había decidido hacer públicos sus problemas, rompiendo así el silencio que tradicionalmente había rodeado a la familia: "Tratar de reprimir algo solo hace que la persona sienta que te avergüenzas de ella". Tras confirmarse el fallecimiento de Presley, esa larga e incansable batalla ha llegado a su fin. En medio del dolor, un portavoz de los Gerber-Crawford ha emitido un breve y contundente comunicado que resume el sentir de una madr: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".